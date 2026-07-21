Novo Allianzovo istraživanje otkriva što najviše brine građane

Financijske i zdravstvene brige izjednačene su kao najveći osobni izvori zabrinutosti ljudi diljem svijeta te su u prosjeku čak 13 posto ispred svih ostalih razloga za zabrinutost. Rezultati su objavljeni u istraživanju The Allianz 3am Report 2026, provedenom među 10.000 ispitanika u deset zemalja svijeta o tome što ih noću drži budnima.

Tri su sata ujutro. Ležite budni, gledate u strop i ne možete zaspati. Nešto vas muči, ali što točno? U istraživanju The Allianz 3am Report čak 10.000 ispitanika iz deset zemalja odgovorilo je na pitanje što ih najviše brine. Rezultati za 2026. godinu donose zanimljiv zaključak: na vrhu ljestvice po prvi su put izjednačene dvije teme. Zdravlje i financije dijele prvo mjesto među najvećim osobnim brigama ljudi diljem svijeta. Slijedi budućnost, koju kao izvor zabrinutosti navodi 35 % ispitanika. Zajedno, ove tri teme odražavaju raspoloženje svijeta koji se suočava s rastom troškova života, geopolitičkom nestabilnošću i sve izraženijim osjećajem da sigurnosne mreže na koje su se ljudi nekoć oslanjali postaju sve slabije.

Detaljniji pogled na rezultate prema generacijama otkriva značajnu promjenu. Za pripadnike generacije Baby Boomera i Generacije X zdravlje je tradicionalno bilo najveći razlog za zabrinutost. Danas to više nije slučaj za sve. Milenijalci i Generacija Z na prvo mjesto stavljaju financije. Generacijska promjena je očita – mlađe generacije više ne leže budne zbog brige za svoje zdravlje, nego zbog stanja na svom bankovnom računu.

Financijske brige, koje uključuju zabrinutost zbog rasta troškova života (71 %) i nedovoljnih prihoda (51 %), porasle su u sedam od osam zemalja obuhvaćenih istraživanjem u odnosu na prošlu godinu. U Brazilu, Francuskoj, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu financije su se probile među tri najveća razloga za zabrinutost, dok su u Italiji ostale na istoj razini. Najizraženiji rast zabilježen je u Australiji i Indoneziji, gdje su financijske brige i dalje vodeći izvor zabrinutosti, kao i u Turskoj, gdje je njihov udio porastao s 42 % na 49 %. U Španjolskoj i Švicarskoj, koje su ove godine prvi put uključene u istraživanje, financijske brige također su među dva najčešće spominjana razloga za zabrinutost.

Istodobno, mnogim ljudima nedostaje financijsko znanje potrebno za učinkovitu štednju, stvaranje financijske sigurnosti i dugoročno planiranje. Upravo zato Allianz je pokrenuo edukativnu platformu Allianz School for Life, s ciljem jačanja financijske i rizične pismenosti.

Zdravlje i dalje među najvećim razlozima za zabrinutost

Zabrinutost za vlastito fizičko zdravlje na prvom je mjestu globalnih briga i navodi je 48 % ispitanika, dok je 45 % zabrinuto za zdravlje članova svoje obitelji, a 42 % za dostupnost zdravstvene skrbi.

Mentalno zdravlje i stres izdvajaju se kao područja koja bilježe najbrži rast zabrinutosti – u odnosu na 2025. godinu porasli su za pet, odnosno četiri postotna boda. To bi moglo odražavati posljedice života u neizvjesnim vremenima te utjecaj financijskog pritiska na dobrobit pojedinaca.

Allianz na ove izazove odgovara ponudom povezanog sustava zdravstvenih i preventivnih usluga koje korisnicima pružaju podršku tijekom cijelog procesa zdravstvene skrbi, omogućuju brži pristup odgovarajućem liječenju te pomažu u smanjenju potrebe za nepotrebnim medicinskim zahvatima.

“Financije i zdravlje, kao dvije najveće brige današnjice, sve više odražavaju potrebu ljudi za stabilnošću u svijetu koji se ubrzano mijenja. Kako kućni budžeti sve više odlaze na podmirivanje osnovnih životnih potreba, mnogima postaje teže štedjeti, planirati unaprijed i zadržati osjećaj kontrole nad vlastitom budućnošću. Za Allianz, biti blizu svojim korisnicima znači prije svega razumjeti njihove svakodnevne izazove. To također znači pomoći im da donose informirane financijske odluke te im osigurati odgovarajući pristup zdravstvenoj zaštiti i preventivnim uslugama. Na taj način nastavljamo graditi povjerenje kroz generacije te pružati zaštitu i sigurnost putem osigurateljnih rješenja koja korisnici prepoznaju kao vrijedna i cjenovno dostupna“, izjavio je Bernd Heinemann, direktor Grupe za strategiju, marketing i distribuciju u Allianz SE.

Najviše se troši na hranu i stanovanje

Temeljeno na istraživanju provedenom među 10.000 ispitanika u Australiji, Brazilu, Francuskoj, Njemačkoj, Indoneziji, Italiji, Španjolskoj, Švicarskoj, Turskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, izvješće detaljnije analizira kako financijski pritisak utječe na svakodnevne odluke građana.

Rezultati ukazuju na sve izraženije izazove vezane uz financijsku dostupnost te odražavaju pomak prema manje uključivom gospodarstvu, u kojem se razlike u bogatstvu dodatno produbljuju.

Samo pet posto ispitanika na globalnoj razini smatra da su uistinu financijski sigurni i da mogu značajno štedjeti i ulagati. Većina navodi da uspijeva pokriti svakodnevne troškove, dok gotovo svaka treća osoba teško podmiruje osnovne životne potrebe.

U razdoblju neizvjesnosti prevladava oprez: 34 % ispitanika smanjilo je potrošnju na proizvode i usluge koji nisu nužni, dok se 22 % usredotočuje na štednju za buduće osnovne potrebe.

Najveći dio kućnih budžeta globalno odlazi na hranu (77 %), zatim stanovanje (49 %), prijevoz (35 %) i osiguranje (34 %).

Za mnoga kućanstva redovita štednja i dalje predstavlja izazov – gotovo trećina ispitanika ne uspijeva redovito izdvajati novac, zbog čega neočekivani troškovi mogu vrlo brzo narušiti njihovu financijsku stabilnost.

U Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu oko trećine ispitanika (34 %) uspijeva uštedjeti najmanje 10 % svojih prihoda. Indonezija se pritom izdvaja, jer 56 % ispitanika navodi da može izdvojiti najmanje desetinu svojih prihoda za štednju, što upućuje na veće oslanjanje na osobnu štednju kao način suočavanja s neizvjesnošću, unatoč financijskim pritiscima.

Financijska edukacija važnija je nego ikad

Kako troškovi života rastu, a odgovornost građana za vlastitu mirovinu, imovinu i financijsku sigurnost postaje sve veća, financijska pismenost dobiva sve važniju ulogu. Unatoč tome, značajne razlike u razini financijskog znanja i dalje postoje. Istraživanje Allianz Researcha pokazuje da samo 18 % ljudi posjeduje napredno financijsko znanje, dok 26 % ima tek osnovno razumijevanje financijskih tema.

Allianz nastavlja ulagati u rješenja usmjerena na potrebe korisnika i prilagođena njihovim promjenjivim životnim okolnostima. Jedan od takvih projekata je pokretanje Allianz School for Life – besplatne digitalne platforme za učenje, otvorene svima, koja je osmišljena kako bi pomogla u smanjenju nedostataka u financijskoj pismenosti i jačanju dugoročne financijske otpornosti.

Platforma nudi sadržaje o upravljanju osobnim financijama, ulaganju i upravljanju rizicima, prilagođene različitim životnim fazama. Posebni edukativni programi namijenjeni su djeci, tinejdžerima i odraslima, s ciljem da financijsko obrazovanje bude zanimljivo, dostupno i primjenjivo u svakodnevnom životu.