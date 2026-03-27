Objavljen popis najstarijih obiteljskih tvrtki na svijetu. Hrvatska ima svog predstavnika

Mesna industrija Gavrilović drži solidnu poziciju na karti najdugotrajnijih obiteljskih tvrtki na svijetu. Rekorder je ne samo u Hrvatskoj, nego i na cijelom području istočne Europe.

Prema podacima Payroll Pricesa, oko 82 posto novih tvrtki preživi prvu godinu. Do desete godine ostaje ih aktivno tek oko 35 posto. Glavni razlozi zatvaranja su slaba prodaja, odlazak u mirovinu i prodaja poslovanja.

Iz te perspektive, zvuči impresivno da u svijetu postoje obiteljske tvrtke koje posluju generacijama, odnosno stoljećima. Istraživanje Payroll Pricesa otkrilo je koje su najstarije obiteljske tvrtke u svijetu koje su još operativna i u većinskom vlasništvu nasljednika tih obitelji. Ručno su istražili sve novinske izvještaje o starim poduzećima na izvornim jezicima svake zemlje. Uvjet da se tvrtka pojavi na ljestvici bio je da i dalje posluje te da osnivačka obitelj i dalje ima ili je ponovno stekla većinski vlasnički udio.

Japanski hotel star preko 1300 godina

Najstarija obiteljska tvrtka se nalazi u Japanu i osnovana je 718. godine. Riječ je o hotelu i SPA Hōshi Ryokan, koji se donedavno smatrao i najstarijim hotelu na svijetu. Na njegovom čelu se sada izmijenilo čak 46 generacija.

Najstarija hrvatska obiteljska tvrtka je Gavrilović, koji je 1690. godine utemeljen kao mesarski obrt u Petrinji. Danas je to velika mesna industrija, no i dalje u rukama Đure (Georgea) Gavrilovića, odnosno nasljednika osnivača.

Većinski vlasnik Gavriovića Ðuro Gavrilović, snimljen 2024. godine. Foto: Ronald Goršić / Cropix

Podaci nisu dostupni baš za svaku državu, pa su oni za istočnu i jugoistočnu Europu tek djelomično dostupni. A Gavrilović je u toj regiji po dugotrajnosti apsolutni pobjednik. Na području bivše Jugoslavije podaci postoje samo još za Srbiju i Crnu Goru. U prvoj je rekorder slastičarnica Pelivan iz 1851. godine, a u drugoj ‘Kod Pera na Bukovicu’, kavana iz 1881. godine.

U sjevernoj i zapadnoj Europi rekorderi nekih država stariji su od Gavrilović, no i u toj regiji Gavrilović stoji relativno dobro. Europski pobjednik je Italija, odnosno njihova Pontificia Fonderia Marinelli. Taj obiteljski metalurgijski biznis pokrenut je okrugle 1000. godine.

Američki rekorder je Zlidjian, proizvođač glazbenih instrumenata koji danas ima sjedište u SAD-u. No, originalno je pokrenut u Istanbulu 1623. godine. Rekorder Južne Amerike je čileanski Hacienda Los Lingues, ranč trenutačno posvećen hotelskom smještaju osnovan 1599. godine.

Na Bliskom istoku to su sirijski Jebeili Family Soaps pokrenuti 1330. godine. U Africi južnoafrički proizvođač voća Boplaas 1743. Estate.

Najstarije obiteljske tvrtke na svijetu; Karta: Payroll Prices (Za veći prikaz kliknite na desnu tipku miša i otvorite fotografiju u novom prozoru)