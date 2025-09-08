Objavljen prvi natječaj za modernizaciju tehnologija u predindustrijskoj preradi drva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prvi natječaj za modernizaciju tehnologija u predindustrijskoj preradi drva iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.- 2027, za koji je raspoloživo 26,9 milijuna eura.

Kako su priopćili iz Agencije, prihvatljivi korisnici su trgovačka društva i obrti u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća, isključujući obveznike javne nabave.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 10.000 eura, a najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi milijun eura, dok je intenzitet javne potpore do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 7. siječnja 2026. godine od podneva do 12. veljače 2026. godine do podneva.