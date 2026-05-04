Objavljene nove cijene goriva

Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici donijela uredbu kojom se utvrđuju cijene goriva za sljedeća dva tjedna, tako da će od utorka 5. svibnja cijena litre benzinskog goriva ostati nepromijenjena i stajat će 1,64 eura, dok dizel pojeftinjuje šest centi, na 1,72 eura.

Plavi dizel pojeftinjuje sedam centi, na 1,22 eura po litri, a plin za spremnike 18 centi, na 1,58 eura po kilogramu. Cijena kilograma plina za boce iznosit će 2,16 eura, što je također smanjenje od 18 centi.

Da nema vladinih mjera te da se maloprodajne cijene formiraju potpuno slobodno, cijena litre osnovnog benzinskog goriva bila bi 1,79 eura, a dizelskog 1,93 eura. Plavi dizel bio bi 1,29 eura, a plin za spremnike 1,73 eura po kilogramu. Kilogram plina za boce bio bi 2,44 eura.

U priopćenju se navodi kako je Vlada, s ciljem zaštite građane od porasta cijena benzinskog goriva, odrekla dijela trošarine koja je prihod državnog proračuna.

Visine trošarine u eurima iznosit će 412,31 euro na tisuću litara bezolovnog benzina, te 330 eura za tisuću litara dizelskog goriva.

