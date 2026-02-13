Obveza izvještavanja o održivosti u konačnici za samo oko 20 hrvatskih kompanija

Ministarstvo financija najavilo je u petak zakonske izmjene koje bi trebale dovesti do značajnog administrativnog rasterećenja za poduzetnike, po kojima bi u konačnici obvezu izvještavanja o održivosti imalo samo oko 20 najvećih hrvatskih kompanija.

Predstavnici Ministarstva su na konferenciji za medije najavili hitne izmjene Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala, kako bi se osigurala pravodobna primjena nove direktive EU-a, koja je dio Komisijinog “Omnibus paketa” rasterećenja. Ta nova direktiva treba biti uskoro donesena na europskoj razini, a njome će se krug obveznika o izvještavanju bitno “suziti”, pa će tako obveznici biti samo veliki poduzetnici koji zapošljavaju više od tisuću radnika i ostvaruju neto prihode iznad 450 milijuna eura.

Posljedično, znatan broj hrvatskih poduzetnika koji su prema trenutno važećem zakonodavnom okviru obveznici izvještavanja u budućnosti više neće imati ti obvezu.

Naime, trenutno je u Hrvatskoj oko 500 poduzetnika obvezno izvještavati o održivosti, pri čemu je njih oko 50 imalo obvezu izvještavanja za poslovnu godinu 2024., čime su bili obveznici u tzv. prvom krugu. Prema zakonskim izmjenama usvojenima u Hrvatskom saboru prosincu lani, dakle prije tek nešto više od dva mjeseca, poduzetnici iz drugog kruga, to jest veliki poduzetnici koji nisu obveznici iz prvog kruga, umjesto za 2025. godinu, prvi puta bi trebali izvještavati za godinu koja počinje 1. siječnja 2027., a poduzetnici iz trećeg kruga, odnosno mali i srednji poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište, obveznici izvještavanja postali bi za poslovnu godinu 2028., umjesto za 2026.

No, kada najnovija direktiva postane dio hrvatskog zakonodavstva, broj obveznika u Hrvatskoj bi se smanjio s oko 500 na 20 poduzetnika, koliko je dakle trenutno onih koji zapošljavaju više od tisuću radnika i imaju više od 450 milijuna eura prihoda, dok bi ostali u potpunosti bili oslobođeni obveze i izvještavati eventualno mogli na dobrovoljnoj osnovi.

“Time bi se obveza izvještavanja o održivosti zadržala isključivo za najveće poduzetnike čije poslovanje ima najznačajniji utjecaj na okoliš i gospodarstvo”, ističu iz Ministarstva.

Skore izmjene kako bi se 34 poduzetnika oslobodilo izvještavanja za 2025. i 2026. godinu

Pojašnjavaju da hitne izmjene pokreću kako bi obveze izvještavanja za 2025. i 2026. oslobodili dio obveznika iz “prvog kruga”, s obzirom na skore rokove predaje i objave izvještaja.

Naime, dio poduzetnika, njih 34, koji su trenutačno obuhvaćeni obvezom izvještavanja o održivosti u “prvom krugu”, s obzirom na svoje prihode i broj zaposlenih više neće neće ispunjavati nove kriterije te će od poslovne godine 2027. “ispasti” iz te obveze. Međutim, prema važećem zakonodavnom okviru oni bi bili obvezni izvještavati za poslovne godine 2025. i 2026., pa radi izbjegavanja tog administrativnog opterećenja nova direktiva omogućava da se takvi poduzetnici izuzmu izvještavanja za te dvije godine.

Tako, iako najnovija direktiva još formalno nije usvojena na europskoj razini, Ministarstvo financija već sada najavljuje i pokreće zakonske izmjene kako bi iskoristila mogućnost i pravodobno rasteretila poduzetnike, imajući u vidu zakonske rokove za predaju i javnu objavu izvještaja – to je 30. travnja prema Zakonu o tržištu kapitala, a 30. lipnja po Zakonu o računovodstvu.

“Primjenom izuzeća omogućilo bi se da se upravo ta 34 poduzetnika pravodobno oslobodi obveze izvještavanja, čime bi se izbjeglo nepotrebno administrativno, financijsko i organizacijsko opterećenje, u skladu s ciljevima ‘Omnibus paketa’ i smjerom reforme na razini EU-a”, istaknuli su iz Ministarstva.

Bitno rasterećenje za male i srednje poduzetnike

Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule je izjavio da bi se usvajanjem nove europske direktive obveze izvještavanja oslobodio onaj možda i najvažniji segment gospodarstva, a to su mali i srednji poduzetnici.

S obzirom da takva izvješća zahtijevaju ozbiljan administrativni angažman, kazao je Bule, ove novosti za manja poduzeća nose bitno rasterećenje.

Rekao je i da se u posljednje vrijeme intenzivirala rasprava o konkurentnosti europskog gospodarstva u globalnoj perspektivi, a što je bila tema i jučerašnjeg neformalnog sastanka čelnika EU-a u belgijskom Bilzen-Hoeseltu. U tom kontekstu Europska komisija je lani izašla i s već spomenutim “Omnibus paketom”, koji ima za cilj administrativno rasterećenje europskih poduzeća.

Prema procjenama, broj obveznika izvještavanja o održivosti na razini Europske unije će se novim izmjenama smanjiti za otprilike 86 posto.