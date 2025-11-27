Očekuje se rast potrošnje na Crni petak i u prosincu

Pozitivni makroekonomski pokazatelji i trendovi u maloprodaji, koji se bilježe od početka godine, upućuju na to da se može očekivati nešto veća potrošnja na Crni petak i tijekom cijelog prosinca, u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

U prvih deset mjeseci ove godine zabilježen je rast broja fiskaliziranih računa od 0,56 posto i rast prometa od 6,53 posto, dok je prosječan iznos fiskaliziranog računa iznosio je 17,47 eura, što je rast od 5,93 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

U prvih 20 dana studenoga nastavljen je rast broja računa u trgovini na malo, i to za 1,18 posto., a očekuje se da će se trend nastaviti do kraja mjeseca. Prema procjenama, na sam Crni petak bit će izdano oko 5,1 milijun računa, a potrošnja bi mogla dosegnuti 108 milijuna eura. To je gotovo 7 milijuna eura više nego lani, kada je potrošeno 101,2 milijun eura.

U studenome i prosincu prošle godine zabilježeni su veći prosječni iznosi računa u odnosu na ostatak godine i to za 6,6 posto u studenom te za 15,42 posto u prosincu, što ukazuje da se marketinška aktivnost Crnog petka prelila na cijeli mjesec.

Pojačanu aktivnost Crnog petka potvrđuje i istraživanje HGK po kojem gotovo polovica potrošača impulzivno kupuje prilikom prigodne kupovine, najčešće se radi o „utješnoj“ kupovini – nagrada samom sebi za ostvareni uspjeh (27,3 %) te kupovini za buduće potrebe (23,6%), što uključuje poklone i drugo. Za oba spola pokretač impulsne kupovine je prilika – prigodni popust i sezonska sniženja. Žene prosječno kupuju više, dok su muškarci spremni izdvojiti veće iznose. Istraživanje HGK također potvrđuje da kupovina iz fizičkih trgovina sve više seli na internet. U posljednja tri mjeseca na specijaliziranim internetskim prodavaonicama kupovalo je 75 posto potrošača, što je za 4 posto više nego u 2024.

Uz pretpostavku nastavka pozitivnog trenda u maloprodaji, u prosincu se očekuje potrošnja od oko 2,5 milijarde eura, (u odnosu na lanjskih 2.3 milijarde) te izdavanje oko 124.6 milijuna računa.

Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK; Foto: HGK

“U prosincu, mjesecu najintenzivnije potrošnje, važno je kupovati odgovorno, birati kvalitetne namirnice i maksimalno smanjiti bacanje hrane. Posebno je vrijedno birati domaće proizvode, jer se na taj način podupire lokalno gospodarstvo, osigurava veća svježina i kvaliteta proizvoda te doprinosi održivijoj svakodnevici. U velikoj mjeri domaći potrošači to već čine, kada su u su mogućnosti, odabiru kvalitetne domaće proizvode, što potvrđuju istraživanja HGK”, istaknula je Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.

I ovih blagdana birajmo kvalitetne domaće proizvode označene znakovima prepoznatljivosti Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko, koji potvrđuju izvrsnost i podrijetlo. Time podržavamo domaće proizvođače, čuvamo radna mjesta i jačamo konkurentnost gospodarstva – što je ključna poruka kampanje Kupujmo hrvatsko, koju HGK provodi gotovo tri desetljeća.