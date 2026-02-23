Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela

Zagrebački 3LHD i slovenski Pipenbaher inženirji pobijedili su na natječaju za projektiranje mosta između Splita i Kaštela. Ocjenjivački žiri najbolje ih je ocijenio između još 11 konkurenata.

Rad zagrebačkog studija 3LHD i slovenskog Pipenbaher inženirja dobio je 60.000 eura nagrade i prvo mjesto na natječaju za projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela. Njega je kao najbolji tajnim glasovanjem izabralo sedam od 11 članova ocjenjivačkog suda koji su ocjenjivali anonimizirane projekta. 3LHD i Pipenbaher dobit će i 500.000 eura plus PDV za projektiranje mosta.

3LHD poznat je po nizu projekata među kojima je i splitska Riva, a Pipenbaher po projektiranju mostova uključujući Pelješki.

Tko je izabrao pobjednika?

U ocjenjivačkom sudu sudjelovali su umirovljeni sveučilišni profesor i arhitekt, predsjednik Ante Kuzmanić, Dražen Pejković u ime Grada Splita, Mario Kelam u ime Grada Kaštela, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić, Ivica Rovis iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, četiri projektanta mostova: Ante Runjić, Ivica Rovus, Veljko Prpić i Darko Ivanušić, Daša Gazde iz Društva arhitekata Splita te predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.

Na natječaj ih je pristiglo 12 radova. Drugo mjesto i 37.500 eura osvojili su zagrebački Promevere i kineski T.Y.Lin International Engineering Consulting. Treće mjesto i 22.500 eura osvojili su splitski Porticus i srpski DB Inženjering. Četvrto mjesto i 18.000 eura osvojili su kineski China Civil Engineering Construction Corporation i Bomega Projects iz Zaboka. Peto mjesto i 12.000 eura osvojio je slovenski Ponting. Šesto mjesto osvojili su zagrebački Građevinski fakultet i njihova tvrtka Centar građevinskog fakulteta. Sedmi su zagrebački Inženjerski projektni zavod i britanski Knights Architects. Osmi su njemački Leonhardt i njemački Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI. Deveti je splitski Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije. Deseti je mađarski Speciálterv, jedanaesti zagrebački Kindijing, a dvanaeste zadarske 3 Konstrukcije.

Kao što je Forbes Hrvatska najavio u članku prilikom raspisivanja natječaja, 1594 metra most će se sa svoje sjeverne strane izlaziti istočno od Emmezete u Kaštel Sućurcu, a južno istočno od splitskog brodogradilišta. Ispod njega će biti plovni put visine 55 metara i širine 200 metara, kako bi brodovi mogli prolaziti u Sjevernu luku.

Most će se sastojati od dva kolnika s po dvije trake i razdjelnog pojasa. Preko mosta će ići i komunalna infrastruktura poput kanalizacije, vodovoda, električnih instalacija, TT vodova i drugi koja će prolaziti unutar konstrukcije.