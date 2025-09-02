Odgođena skupština vjerovnika Varteksa jer sud nije objavio Čajićevo očitovanje

Pokušaj smjene stečajnog upravitelja Varteksa Tomislava Đuričina je odgođen, jer je došlo do odgode održavanja skupštine vjerovnika.

Skupština vjerovnika Varteksa koja se trebala održati u utorak, odgođena je na zahtjev radnika okupljenih oko vjerovnika Stjepana Čajića, nezadovoljnih jer Trgovački sud u Varaždinu nije prije održavanja skupštine objavio Čajićev podnesak.

Riječ je o podnesku podnesenom tek dan prije skupštine, u kojem je Čajić istaknuo nezadovoljstvo zbog načina na koji je stečajni upravitelj Tomislav Đuričin ispregovarao određene stvari s tvrtkom SES koja gradi Intersparov trgovački centar na terenu koji je nekad pripadao Varteksu (i nalazi se pored preostalih Varteksovih nekretnina).

Vjerojatno najvažnija primjedba se odnosi na gubitak tri milijuna eura koje je Varteks u stečaju prema ranijem ugovoru trebao dobiti nakon izmještanja Varteksovog vodovoda i po pravomoćnosti rješenja kojim se dopušta gradnja. Osim toga, naveo je kako je Varteksov vodovod izmješten je bez građevinske dozvole, a infrastrukturni vod zamijenjen neadekvatnim priključkom preko parcele Doma zdravlja.

Razlog održavanja skupštine vjerovnika bila je upravo Čajićeva želja za smjenom Đuričina i imenovanje Višnjom Petrušić. Hoće li do toga doći, po svemu sudeći će se odlučivati na sljedećoj skupštini za koju datum održavanja još nije definiran.