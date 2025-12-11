Održan treći sastanak predstavnika Janafa i MOL Grupe

Članovi Uprave Jadranskog naftovoda (Janaf) Vladislav Veselica i Ivan Barbarić sa suradnicima održali su u četvrtak u Budimpešti sastanak s predstavnicima MOL Grupe, koje je predvodio stariji potpredsjednik Szabó Szabolcs Pál, kratko su priopćili iz Janafa.

“Sastanak stručnih timova protekao je konstruktivno te je dogovoren nastavak aktivnosti za sklapanje novog ugovora o transportu nafte za buduće razdoblje”, navodi se još u priopćenju.

Podsjetimo, početkom listopada predstavnici tih dviju kompanija održali su prvi krug pregovora o novom ugovoru o transportu sirove nafte prema dvije MOL-ove rafinerije – u Százhalombatti i Bratislavi, a potom i drugi 11. studenoga.

Godišnji kapacitet hrvatskog naftovoda je 15 milijuna tona sirove nafte, dok je maksimalni kapacitet rafinerije u Százhalombatti 8,1 milijuna tona, a rafinerije u Bratislavi oko 6,2 milijuna tona.

U međuvremenu, SAD su 8. studenoga odobrile Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija zbog korištenja ruske nafte i plina, nakon što je Orban inzistirao na njihovoj odgodi tijekom sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu. Prošlog mjeseca, naime, Trump je nametnuo sankcije povezane s Ukrajinom ruskim naftnim tvrtkama Lukoil i Rosneft, što je prijetilo daljnjim sankcijama subjektima u zemljama koje kupuju naftu od tih tvrtki.

Inače, mađarski politički vrh proteklih je mjeseci kritizirao Hrvatsku za “ratno profiterstvo” zbog navodno nepravednog povisivanja cijena tranzita hrvatskim naftovodom, tvrdeći i da on zbog tehničkih ograničenja ne može zadovoljiti mađarske potrebe za tim energentom. Kritikama se pridružila i Slovačka.

Premijer Andrej Plenković početkom prosinca na marginama foruma Grand Continent ponovno je to opovrgnuo, kazavši da Janaf prema dvjema državama može transportirati više od 15 milijuna tona nafte, što je dovoljno da njihove rafinerije rade „maksimalnim kapacitetom”.

Najveći poslovni partner Janafu bio je srpski NIS, kojem je zbog američkih sankcija transport prekinut.

Govoreći o Naftnoj industriji Srbije (NIS), kompaniji pod američkim sankcijama zbog većinski ruskog vlasništva, premijer je početkom prosinca naglasio da bi Srbija “bila najsretnija da nema takvu vlasničku strukturu”. Prekid transporta neruske nafte do Pančeva Janafom predstavlja i problem za tu hrvatsku tvrtku koja je “sada u nezavidnom položaju”, rekao je tada Plenković.

