Održana 88. sjednica Vijeća članova HUP-a: Adrian Ježina novi član Izvršnog odbora

Na današnjoj 88. sjednici Vijeća članova HUP-a za novog člana Izvršnog odbora izabran je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemach Hrvatska.

Time se pridružio radu Izvršnog odbora koji čine Mislav Balković, rektor Sveučilišta Algebra Bernays, Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke, Sergio Galošić, predsjednik Uprave Klimaopreme, Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končar grupe, Željko Kukurin, predsjednik Uprave Valamar Riviere i Manuela Šola, direktorica Komunikacijskog laboratorija.

Predsjednik HUP-a, Mislav Balković, na sjednici je predstavio ključne prioritete poslodavaca za 2026. godinu, istaknuvši kako je misija HUP-a jačanje konkurentnosti hrvatskih poduzeća kroz stvaranje stabilnog, predvidivog i poticajnog poslovnog okruženja.

Kao prvi prioritet naveo je unaprjeđenje poslovnog okruženja i smanjenje opterećenja gospodarstva, s naglaskom na sustavno smanjivanje parafiskalnih nameta, administrativnih prepreka i regulatornih nejasnoća, kako bi se osigurao dugoročno stabilan okvir za ulaganja i rast poduzeća.

Drugi ključni prioritet odnosi se na ubrzanu digitalnu transformaciju gospodarstva i javne uprave, uključujući potpunu implementaciju fiskalizacije 2.0, širenje kvalitetnih e-usluga te snažnije uvođenje digitalnih rješenja koja povećavaju učinkovitost i smanjuju troškove poslovanja.

Posebno je naglašena i modernizacija tržišta rada te razvoj kompetentne radne snage, kroz povećanje fleksibilnosti rada, brže i predvidljivije izdavanje radnih dozvola, jače povezivanje obrazovnog sustava s potrebama gospodarstva te sustavno podizanje produktivnosti.

Kao četvrti prioritet istaknuto je jačanje socijalnog dijaloga i uloge HUP-a kao ključnog socijalnog partnera, uz unaprjeđenje mehanizama kolektivnog pregovaranja, profesionalizaciju socijalnog partnerstva te snažnije uključivanje poslodavaca u sve relevantne reforme radnih odnosa.

Balković je također naglasio važnost međunarodne aktivnosti HUP-a, uključujući aktivno sudjelovanje u oblikovanju europskih politika kroz BusinessEurope, MED skupinu i bilateralne radne skupine, kao i jačanje međunarodne vidljivosti i utjecaja hrvatskih poslodavaca.

Šesti prioritet odnosi se na zagovaranje veće alokacije sredstava privatnom sektoru u okviru novog Višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije, s ciljem jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Povećana dostupnost financijskih sredstava omogućila bi privatnom sektoru preuzimanje snažnije uloge u razvoju, inovacijama i gospodarskom rastu.

Glavna direktorica HUP-a, Irena Weber, dodatno je istaknula kako će aktivnosti Udruge biti snažno usmjerene na smanjenje poreznog opterećenja rada, reformu radnog zakonodavstva u smjeru fleksibilnijih i modernijih rješenja te prilagodbu obrazovnog sustava stvarnim potrebama tržišta rada. Kao važan cilj navela je i redefiniranje Zakona o poticanju ulaganja, Zakona o javnoj nabavi te Zakona o poljoprivrednom zemljištu, sve s ciljem povećanja produktivnosti hrvatskog gospodarstva, te osiguravanja stabilnog i predvidivog poslovnog okruženja.

Na sjednici je otvorena i tema nedostataka u sustavu zapošljavanja stranih radnika, osobito u dijelu koji se odnosi na uvjete smještaja i administrativne prepreke pri izdavanju radnih dozvola.

Zaključeno je kako će HUP inicirati sastanak s nadležnim institucijama radi pronalaska sustavnih rješenja koja će osigurati ravnopravan tretman domaćih i stranih radnika.

Novoizabrani član Izvršnog odbora, Adrian Ježina, istaknuo je važnost snažnog i jedinstvenog glasa poslodavaca u vremenu intenzivnih tehnoloških i tržišnih promjena:

“Hrvatsko gospodarstvo danas treba jasan i predvidiv strateški okvir koji potiče investicije, inovacije i digitalnu transformaciju. Uloga HUP-a pritom je ključna – kao partnera institucijama, ali i kao snažnog zagovornika uvjeta koji omogućuju rast, zadržavanje talenata i dugoročnu konkurentnost hrvatskih tvrtki. Vjerujem da kroz dijalog i konkretne prijedloge možemo postići mjerljive pomake.“

Vodstvo HUP-a posebno je adresiralo potrebu za promjenom fokusa EU fondova u novom VFO-u, tražeći manje usmjeravanja na javni sektor, a više na privatni, te istaknula ključne izazove: porezne promjene koje utječu na visokoobrazovane radnike i hitnu potrebu privlačenja stranih studenata radi jačanja ljudskog potencijala, što su sve bitni elementi za postizanje konkurentnog i održivog poslovnog okruženja.

Hrvatska udruga poslodavaca nastavit će aktivnu suradnju s Vladom Republike Hrvatske i relevantnim institucijama s ciljem osiguravanja povoljnog poslovnog okruženja, jačanja dijaloga s društvenim partnerima te razvoja konkurentnog, otpornog i modernog hrvatskog gospodarstva.