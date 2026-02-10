Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta

Nevjerojatan interes za zemljište koje je Hidroelektra mehanizacija izgubila u stečaju podigla mu je vrijednost na aukciji za više od osam puta. Čak 22 sudionika uplatila su jamčevinu za sudjelovanje na aukciji.

Aukcija u Zaprešiću koja se održavala od 27. siječnja do 10. veljače 2025. godine putem Fininog Očevidnika nekretnina privukla je iznenađujući interes. Dok je interes za većinu drugih nekretnina vrlo mali, ako ga uopće ima, ova aukcija produžena je i nakon roka, a u trenutku pisanja članka postigla je osam puta veću cijenu i i dalje raste.

Predmet aukcije u vlasništvu je tvrtke Hidroelektra mehenizacija, koja trenutačno prolazi kroz zahtjevni stečajni postupak u kojem sudjeluje oko 1700 vjerovnika od čega 1500 radnika.

Mogući različiti scenariji

Procijenjena vrijednost zemljišta koje je predmet aukcije iznosi 24.500 eura, početna cijena bila je 18.375, a u trenutku objave članka postignuta vrijednost je 167.625 eura i dalje raste. Rok za aukciju prošao je prije nekoliko sati, no ona ne završava dok god 10 minuta nakon zadnje ponude pristigne nova. Jamčevina za davanje ponuda iznosi 2.450 eura, a uplatila su je čak 22 sudionika.

Forbes Hrvatska upitao je stečajnog upravitelja Hidroelektre mehanizacije Damira Katića za pojašnjenje. Rekao je kako nema obrazloženje za ovakav interes, s obzirom da se radi o praznom zemljištu kod jezera u Zaprešiću i jednom devastiranom i nelegaliziranom objektu. Rekao je kako se nalaze u zoni sporta i rekreacije te nije građevinsko, zbog čega ne shvaća ovakav interes.

Dodao je kako je u životu vidio različite scenarije na aukcijama, pa je moguće i da uz razne scenarije u aukciji sudjeluju povezane osobe. Jedan od scenarija koje je vidio u karijeri je plansko podizanje cijene preko noći kako bi se drugi sudionici obeshrabrili. Vodeća dva “podizača cijena” po završetku aukcije (uz gubitak jamčevine) mogu odustati i tako predati predmet licitiranja trećem ponuđivaču s kojim zajednički djeluju.

Kao mogući motiv za interes za zemljištem vidi i mogućnost okrupnjivanja s drugim privatnim zemljištima u blizini.