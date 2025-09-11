Oko 150 hotela iz Hrvatske pridružilo se inicijativi HOTREC-a protiv Booking.coma

Oko 150 hotela iz Hrvatske pridružilo se paneuropskoj kolektivnoj tužbi protiv platforme Booking.com, doznaje Hina iz Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), članice krovne europske organizacije udruženja hotela, restorana, kafića i sličnih objekata HOTREC koja je pokrenula tu inicijativu.

Rok za pridruživanje toj inicijativi istekao je 29. kolovoza, kada su iz HOTREC-a objavili da u toj kolektivnoj tužbi sudjeluje više od 15 tisuća hotela iz cijele Europe.

Među hotelima iz Hrvatske koji su se pridružili tužbi su i hotelske grupacije i pojedinačni objekti, a što se veličine tiče ima i velikih i manjih “boutique” hotela, navode iz UPUHH-a, iz kojeg ne mogu iznositi više detalja, osim da je to pridruživanje bilo isključivo pojedinačna odluka samih hotela.

Iz HOTREC-a su iznijeli podatke da je najveći broj prijavitelja/hotela za tu tužbu iz Italije, Njemačke, Nizozemske, Grčke i Austrije, a da je u odnosu na veličinu hotelskog sektora u svakoj zemlji, najmasovniji odaziv bio s Islanda, iz Nizozemske, Lihtenštajna, Luksemburga i Irske.

Kolektivnu tužbu HOTREC je inicirao jer je, kako objašnjavaju, globalna smještajna rezervacijska platforma Booking.com još 2004. uvela široke paritetne klauzule (tzv. wide parity clause) diljem Europe, a prema režimu tih širokih paritetnih klauzula hoteli u Europi nisu smjeli nuditi niže cijene niti bolje uvjete ni na jednom drugom distribucijskom kanalu u odnosu na platformu Booking.com.

Pravni postupak, koji je nizozemskim sudovima podnijela Zaklada Hotel Claims Alliance, slijedi presudu Europskog suda pravde od 19. rujna 2024., koja je potvrdila da su te klauzule o paritetu Booking.coma prekršile europsko pravo o tržišnom natjecanju, dodaju iz HOTREC-a, ističući i da je presuda čvrsta te ima pravno obvezujući učinak u svim državama članicama EU (i kvaziobvezujući učinak za zemlje EEA i Švicarsku).

Kako bi se ostvarila naknada štete, odlučili su se za kolektivnu tužbu, u kojoj su mogli sudjelovati svi hoteli s registriranim sjedištem u bilo kojoj EU članici, kao i oni izvan EU, koji su bili listani na platformi Booking.com bilo kada u razdoblju između 2006. i 2024.

HOTREC predstavlja interese 47 nacionalnih udruženja hotelijera i ugostitelja u 36 europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku, a inicijativom odnosno tužbom protiv te platforme traže naknade za financijske gubitke uzrokovane korištenjem, kako kažu, tih nezakonitih klauzula o “najboljoj cijeni” (paritetu) od strane Booking.coma.

Tu pravnu akciju uz HOTREC podržalo je više od 30 nacionalnih hotelskih udruženja, uključujući i iz Hrvatske, a za hotele koji ispunjavaju uvjete pritom nema nikakvih troškova ni rizika.

Iz Booking.coma su na to početkom kolovoza reagirali tako što su poručili da su izjave HOTREC-a netočne i da mogu dovesti do pogrešnog tumačenja.

“Izjave koje je iznio HOTREC su netočne i mogu dovesti do pogrešnog tumačenja. Presuda Europskog suda nije zaključila da su klauzule o cjenovnom paritetu koje koristi Booking.com protukonkurentske niti da utječu na tržišno natjecanje (…). Stoga ova presuda ne otvara prostor za zahtjeve za naknadu štete, a mi ćemo i dalje, ako bude potrebno, pred sudom dokazivati da klauzule o paritetu nemaju protukonkurentski učinak”, napisali su tada u svojem reagiranju s Booking.coma.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se