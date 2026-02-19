Omoda i Jaecoo u manje od pola godine prodali 755 vozila

Prodaja Omode i Jaecooa, brendova u vlasništvu kineskog Cheryja, nadmašila je očekivanja. U Hrvatskoj je u nepunih šest mjeseci prodano 755 automobila.

Omoda i Jaecoo Hrvatska, tvrtka koja zastupa kineske brendove Omoda i Jaecoo predstavila je medijima prodajne rezultate, tehnološka dostignuća i najavila nove modele.

S prodajom u Hrvatskoj započeli su u rujnu, od kada bilježe svakomjesečni porast prodaje automobila. Od rujna do sada prodali su iz 755. Navedeni mjesečni brojevi veći su od onih koji su navedeni u mjesečnim podacima Promocije plus o novoregistriranim automobilima, jer se radi o narudžbama, pa veliki broj automobila tek treba stići. Na veliki broj nisu utjecali poticaji, jer je u tok broju tek 10 električnih modela. Najveći interes kupci su pokazali za Omodu 5 i Jaecoo 7 modele.

Učinkovita super hibridna tehnologija

Prodajno-servisna mreža Omode i Jaecooa trenutačno se sastoji od osam salona i servisa raspoređenih po cijeloj Hrvatskoj.

Glavnu ponudu ova dva brenda čine hibridi, zbog čega je u fokusu događanja bila je prezentacija napredne Super Hybrid System (SHS) tehnologije. Ona objedinjuje performanse, doseg i učinkovitost, a iz tvrtke poručuju kako žele postati najbolji hibridni brend na svijetu.

SHS sustav se temelji na 1.5 TGDI hibridnom motoru pete generacije koji se može pohvaliti termalnom učinkovitošću većom od 44,5 posto, što je značajno više od industrijskog prosjeka.

Najava su i širenje game modela. Ovog mjeseca predstavili su Omodu 5 SHS i snažnu Omodu 9, u travnju će predstaviti Jaecoo 5 SHS-H i Jaecoo 7 SHS-H, a u svibnju Omodu 7. Na predstavljanju je proslavljena i nova kineska nova godina, koja je u znaku vatrenog konja, simbola energije i ubrzanog napretka.

Najavljen i dolazak novog modela Jaecoo 5 na hrvatsko tržište u hibridnoj i EV verziji koji cilja na mlađu urbanu publiku. Upravo uz ovaj model vezan je i najsimpatičniji novitet brenda, ekskluzivna kolekcija opreme za putovanje i za kućne ljubimce. Automobil im je dodatno prilagođen opremom poput staze za njihov lakši ukrcaj u prtljažnik.

