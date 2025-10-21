Opatija dobiva novi luksuzni hotel. Vlasnici su poduzetnički trio iz Hrvatske i Slovenije

Slovenski poduzetnik Joc Pečečnik, Jasna Brajković i Ivona Maržić vlasnici su luksuznog apartmanskog hotela koji će se otvoriti u Ičićima u prvoj polovici 2026. godine. Zvat će se Sealeven Hotel & Residences, a njime će upravljati Grand Metropolitan Hotels pod brendom Destination by Hyatt.

Sealeven Hotel & Residences trenutačno prolazi završne radove, a njegovo otvorenje očekuje se u prvoj polovici 2026. godine. Izgrađen je iznad hotela Ičići u Ičićima pored Opatije, a u tijeku su njegovo uređenje, opremanje i hortikulturalni radovi.

Sealeven Hotel & Residences imat će isključivo apartmanski smještaj u 11 zgrada s ukupno 85 jedinica, a u priopćenju najavljuju spajanje suvremene elegancije s autentičnim lokalnim duhom.

Slovenski suvlasnik obogatio se prodajom tvrtke

Hotelom će upravljati Grand Metropolitan Hotels pod brendom Destination by Hyatt, na temelju franšiznog ugovora između vlasničke tvrtke Projekt Galerija i povezanog društva Hyatt. Prema podacima iz sudskog registra, vlasnici tvrtke Projekt Galerija su Jasna Brajković, Ivona Maržić s po 25 posto udjela i nizozemska tvrtka Elektroncek Group Slovenca Joca Pečečnika s 50 posto udjela.

Joc Pečečnik, fotografija iz 2013. godine; Foto: David Becker / Zuma Press / Profimedia

Pečečnik je jedan od poznatijih slovenskih poduzetnika koji se obogatio prodajom tvrtke Interblock koja proizvodi aparate za igre na sreću. Prema izvještajima iz medija, ta tvrtka prodana je za 300 milijuna eura. Ivona Maržić kći je paškog poduzetnika sa zagrebačkom adresom Eduarda Maržića.

Oslanjajući se na bogato iskustvo Grand Metropolitan Hotelsa u stvaranju prepoznatljivih objekata, Sealeven Hotel & Residences donijet će međunarodni doživljaj brenda Destination by Hyatt, pritom ostajući vjeran autentičnom kulturnom identitetu Opatije.

11 zgrada okrenutih prema moru

„Kroz brendirane i potpuno servisirane rezidencije Sealeven Hotel & Residences uvodimo novi

koncept na sjeverni Jadran, pritom zadržavajući šarm, autentičnost i tradicionalno gostoprimstvo

Opatije,“ izjavio je Joc Pečečnik, jedan od vlasnika projekta. „Izuzetno nam je drago što uz sebe

imamo Grand Metropolitan Hotels i Hyatt kao pouzdane partnere s međunarodnim znanjem i

dugogodišnjim iskustvom u području brendiranog hotelijerstva. Njihov nam pristup daje sigurnost

da hotel neće samo ispuniti, već i nadmašiti najviša očekivanja.“

Opatija je jedno od najstarijih turističkih odredišta na Jadranu, a posljednjih se godina ponovno

pozicionirala kao ekskluzivna destinacija za zahtjevnije putnike. Poznata kao liječilišni i mondeni

gradić u hrvatskoj Kvarnerskoj regiji, Opatija se ponosi brojnim arhitektonskim znamenitostima i

obnovljenom tradicijom zdravstvenog turizma. Spoj povijesnog šarma, mediteranskog načina

života i suvremene infrastrukture čini grad idealnim mjestom za novi Sealeven Hotel &

Residences, čije ime (spoj riječi sea i eleven) simbolizira jedanaest zgrada okrenutih prema moru.

Jedan od 85 apartmana; Foto: Sealeven Hotels & Residences