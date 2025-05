Opatija na tri dana postala središte globalnih održivih rješenja

Na Unwasted forumu održanom u Opatiji nije se pričalo o problemima, nego o konkretnim rješenjima iz cijelog svijeta.

Unwasted forum 2025 održan krajem prošlog tjedna u Opatiji okupio je lidere promjena iz znanosti, mode, energetike, diplomacije i poduzetništva. Fokus konferencije bio je na održivim rješenjima – onima koja već postoje i onima koja se upravo stvaraju.

Pokrenule su ga dvije vizionarke, modna dizajnerica Kristina Burja i Dina Dragija, predsjednica Youth Leadership Networka, koje su dokazale da kroz kanal mode, koji svi razumiju i diplomaciju mogu zajedno mijenjati svijet. “Naš forum bavi se održivim rješenjima i inovacijama u različitim sektorima. Vjerujemo da i naizgled nepovezani svjetovi mogu pronaći zajednički jezik”, poručile su okupljenima. Potpredsjednik Svjetske akademije znanosti i umjetnosti (WAAS) Donato Kiniger Passigli istaknuo je u svom govoru kako ovakav forum o održivim rješenjima od izuzetne važnosti za našu budućnost.

Spojili modu i nuklearnu energiju

Jedan od najatraktivnijih govornika bio je Charles Oppenheimer, stručnjak za nuklearnu energiju i unuk Roberta Oppenheimera – koji je i sam nekad bio na spomenutoj akademiji, rekao je da su upravo Kristina i Dina napravile nemoguće – na jednom mjestu spojile modu, nuklearnu energiju i znanstvenike u zajedničkoj misiji – stvaranje boljeg sutra.

Na okruglom stolu o nuklearnoj energiji, uz Openheimera govorili su i Duško Čorak iz INETEC-a, Vladimir Jelavić iz Ekonerga, Ivica Bašić, suosnivač i direktor APOSS-a te Leon Cizelj iz Instututa Jožef Stefan. Ukazivali su na realne prednosti i potrebu za većim razumijevanjem ove tehnologije u javnosti.

Na forumu je govorio i tehnički direktor Marinex Projecta Staša Puškarić, znanstvenik koji je razvio revolucionarnu metodu “Bijeli snijeg”, koja koristi prirodnih mikroorganizama u oceanima za regeneraciju atmosfere. Ova biotehnološka inovacija ima potencijal značajnog smanjenja CO2 i oporavka klimatske ravnoteže planeta što je važno za naš opstanak.

Projekt crnogorskog princa

Crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš kroz svoju fondaciju predstavio je projekt EKOMED, inovaciju u prometu – tehnologiju koja omogućuje funkcioniranje klasičnih motora na komprimirani zrak. Dubravka Štefanac Vinovrški, direktorica Korporativnih komunikacija i ESG u A1 Hrvatska, naglasila da su kao tvrtka predani postizanju nulte neto emisije do 2030. godine, a smanjenje emisija postižu ulaganjem u obnovljive izvore energije i u razne zelene inicijative kojima smanjuju svoj ugljični otisak te kroz cirkularnu ekonomiju elektroničkih uređaja.

Ovom forumu prisustvovala je i bivša predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović, koja je i osobno podržala temu cirkularne ekonomije. „Moramo djelovati lokalno i globalno kako bismo očuvali okoliš i učinili svijet ljepšim i čišćim. Danas nosim cipele napravljene od recikliranih plastičnih boca – sve ih više kupujem jer su udobne i praktične. “, objasnila je Grabar Kitarović te govorila o važnosti uloge lidera u izgradnji boljeg svijeta, koja nikada ne prestaje.

Poseban doprinos i pokroviteljstvo Unwasted forumu dala je Nikolina Brnjac, zastupnica u Europskom parlamentu koja je od prve ideje organizatorica Kristine Burje i Dine Dragije bila uz njih jer je prepoznala veliki potencijal ovog spajanja različitih sektora te je na forumu govorila o održivom turizmu kao imperativu za budućnost.

Održivost

„Održivost se, nažalost, sve više povlači iz fokusa globalnih prioriteta. U vremenu nesigurnosti i kriza, važno je podsjetiti da su ciljevi održivog razvoja ključni za stabilniju i pravedniju budućnost. Europska unija mora ostati dosljedna svojim vrijednostima, a Europski parlament ima odgovornost i snagu da ih provodi kroz zakonodavne okvire i konkretne politike. Europa mora biti svjetionik održivosti – ne samo za sebe, nego i za one koji nemaju našu financijsku i institucionalnu snagu. Moramo djelovati sada, jer buduće generacije računaju na nas.“- izjavila je Brnjac.

Kristina Burja već desetljeće koristi modu kao univerzalni jezik za pričanje važnih priča o održivosti što je rezultiralo brojnim suradnjama – od međunarodnog Green Fashion Weeka, do suradnje s ribarom Božidarom Blaslovom na projektu Krie x Provir, a koji je do sada iz mora izvukao 75 tona odbačenih ribarskih mreža kojima su dali novu vrijednost. Sve je to objedinjeno na ovom forumu kroz izložbu modnih statua i revije Green Fashion Weeka, gdje je pokazano kako se najlonski otpad iz mora i tekstilni otpad regenerira i reciklira te ponovno koristi u modnoj industriji. Svoje kreacije predstavili su Kristina Burja- Krie Design, Victoria Ladefoged iz Danske i Jeff Garner iz SAD-a.

Kao simbol inovacija, forum je zatvoren predstavljanjem Rimac Nevere, čime je i simbolično poručeno da proizvodi budućnosti itekako imaju domaću adresu.