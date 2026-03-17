Orqa među najbrže rastućim kompanijama u Europi

Hrvatska tehnološka kompanija specijalizirana za razvoj naprednih FPV i bespilotnih sustava Orqa, uvrštena je na FT1000 listu najbrže rastućih kompanija u Europi, koju objavljuje Financial Times u suradnji s istraživačkom agencijom Statista, priopćila je Orqa.

Na ovogodišnjoj FT1000 listi, Orqa je zauzela drugo mjesto u Aerospace & Defense kategoriji te 135. mjesto ukupno među tisuću najbrže rastućih kompanija u Europi.

“Ulazak na FT1000 listu Financial Timesa za nas je izuzetno važno priznanje jer potvrđuje da naš rast nije samo tehnološki, već i poslovno održiv i međunarodno relevantan”, izjavio je osnivač Orqe Ivan Jelušić.

Drugo mjesto u Aerospace & Defense segmentu prema njegovim riječima pokazuje da Orqa ravnopravno konkurira vodećim europskim kompanijama u tom sektoru.

Plasman na FT1000 listu dolazi u trenutku snažnog rasta europske industrije bespilotnih sustava i obrambenih tehnologija, u kojoj se sve više naglašava potreba za domaćim, tehnološki naprednim rješenjima, kaže se u priopćenju.