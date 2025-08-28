Osječki RDC sklopio 18 ugovora o skladištenju voća i povrća

Osječki Regionalni distribucijski centar za voće i povrće (RDC) u trećoj je godini poslovanja sklopio ugovore o skladištenju s 18 proizvođača voća i povrća, a jedna od budućih razvojnih faza bit će prerada voća i povrća, izvijestila je uprava tvrtke.

Nakon sastanka s čelnicima osječko-baranjske županijske uprave, direktor RDC-a Alen Mamić podsjetio je kako je ukupni kapacitet 23 rashladne komore 2.910 tona, a osim jabuke koja je dominantna centar skladišti i druge proizvode, poput cikle, luka, borovnice te pakira i drugo sezonsko voće i povrće.

“Imamo 18 ugovora s proizvođačima voća i povrća koji su se javili na javni poziv u lipnju. Cijena skladištenja je ista od samoga otvorenja te za cijelu sezonu iznosi 10 centi po kilogramu i to je win-win situacija koju cijelo vrijeme ističemo, jer smo na usluzi našim voćarima i povrćarima”, rekao je Mamić.

Napominje kako su RDC nakon otvorenja posjećivali poduzetnici iz drugih dijelova Hrvatske, poput Istarske, Bjelovarsko-bilogorske te Požeško-slavonske županije, koji su se došli upoznati s načinom rada, jer je to prvi takav centar u Hrvatskoj, pa stoga može biti dobar pokazatelj drugima.

Županica Nataša Tramišak istaknula je značaj daljnjeg razvoja poslovanja RDC-a, a to je prerada voća i povrća, prvenstveno proizvodnja soka od jabuke, što je usluga koju RDC počinje pružati onima koji skladište jabuke.

“Ide se i u proširenje asortimana voća i povrća koje se može skladištiti te se već zaprimaju kruške, luk i cikla i neki drugi proizvodi, pa će biti raspisani javni pozivi i za proizvođače drugih vrsta voća i povrća”, najavila je Tramišak.

S obzirom da je u tijeku treća godina poslovanja RDC-a, Tramišak smatra kako je investicija pokazala opravdanost, što je poticaj za razmišljanje o novim razvojnim fazama te proširenju kapaciteta RDC-a.

“Pratit ćemo interese proizvođača voća i povrća te u skladu s tim planirati daljnje proširenje kapaciteta skladištenja i svega što bismo mogli razvijati u sklopu RDC-a”, rekla je.