Osmislili su Tik Tok za oglase. Sad traže dodatne investicije

Željko Hudoletnjak i Celestin Ćurić osnivači su tvrtke Kupyo koji želi promijeniti način na koji mlađe generacije konzumiraju male oglase.

Promjene trendova u području oglasa idu relativno sporo. Od vremena kad su oglasi na webu preuzeli primat nad onima u tisku, nije bilo većih tehnoloških promjena.

Baš to potaknulo je Željka Hudoletnjaka i Celestina Ćurića da osnuju tvrtku Kupyo s idejom da pokrenu video oglasnik na hrvatskom tržištu, a onda krenu u širenje.

Hudoletnjak je u projekt ušao s velikim iskustvom iz područja malih oglasa. Vodio je Plavi oglasnik, Posao.hr, bio konzultant za Njuškalo i savjetnik u austrijskoj Styriji. Ćurić je iskustvo prvo skupljao u telekomima, a potom vodio prodaju u tvrtkama poput Aktivisa i Santa Domenici.

Identična konkurencija ne postoji

Njih dvojica uvjereni su kako nove generacije odrasle na TikToku žele video oglase. Tvrtku su osnovali u travnju 2024. godine, a do kraja godine ostvarili su 4,15 milijuna eura prihoda. Za sada su oglašivači u oko 90 posto slučajeva bili pravne osobe, jer su čekali tehnička rješenja koja su omogućila provođenja transakcija fizičkim osobama. Kako servis Stripe nije nudio sve mogućnosti koje su im trebale na hrvatskom tržištu, razvili su vlastiti wallet.

Upitani za konkurenciju, kažu kako ona ne postoji. Naravno, tu su klasični web oglasnici i klasične web trgovine, no rješenje video Shoppinga ne postoji. Pojašnjavaju i pojam Shoppertainmenta – marketinške strategije koja kombinira kupnju i zabavu s ciljem boljeg iskustva kupaca.

Na upit koliko će biti teško promijeniti nečije navike kažu kako kod starijih generacija to niti ne očekuju, No, kod mlađih kojima se obraćaju i koji su navikli na stvaranje takve vrste sadržaja vjeruju da imaju velike šanse.

Željko Hudoletnjak i Celestin Ćurić; Foto: Kupyo

Uz marketing do drugih tržišta

Kupyo je i prilika za male influencere koji ga mogu koristiti kao alat da zarade više nego na drugim platformama na kojima monopol drže veliki influenceri. To vide kao win-win situaciju i za sebe i za njih.

Do sada su u Kupyo investirali više od dva milijuna eura. Platforma je skalabilna, no za izlazak izvan Hrvatske potrebna su im sredstva koja bi prvenstveno utrošili na razvoj i zapošljavanje. Važni su im razvoj proizvoda, developeri, rast i marketing.



U Hrvatskoj su ostvarili uspješnu suradnju s Hrvatskim Telekomom i njihovim programom Magenta Moments preko kojeg su doprli do velikog broja korisnika. Ista suradnja moguća je i na drugim tržištima na kojima postoji spomenuti program, što je jedan od razloga zbog kojih planiraju prvo iskoračiti u Austriju i Poljsku. Ta tržišta izabrali su i zbog toga jer su mentalitetom slična našem.

Visoki standardi sigurnosti

Navode kako je video dosta zabavniji od čistog gledanja fotografija, no imaju rješenje i za one koji nisu spremni snimati. Njima nude AI alate koji na osnovu nekoliko fotografija izrađuju video i tako ih čine prikladnijima njihovoj platformi. Kao drugu prednost njihove platforme vide sigurnost. Verifikacija korisnika je dvostruka, sredstva se kod plaćanja zadržavaju dok obje strane ne potvrde da je došlo do primopredaje, umjetna inteligencija provjerava je li neki oglas siguran, administrator ih odobrava…

Tu je i pristup koji je poznat većini korisnika društvenih mreža poput TikToka. Osoba sama kontrolira što je zanima i takvi sadržaji joj se onda primarno prikazuju. Usporedbe s TikTokom Kupyju istovremeno podižu letvicu koju moraju dosegnuti. Da bi zadovoljili očekivanja, moraju ispuniti standarde koje TikTok postavlja. U prijevodu, to znači da moraju držati korak s novom tehnologijom. Sve se mora izvršavati u milisekundi kako korisnici ne bi morali čekati. Hudoletnjak kaže da to utječe i na troškove.

Upitani što žele jednom kad i ako uspiju i planiraju li tada prodati aplikaciju nekom većem, Ćurić i on oklijevaju oko odgovora. Nekakva gruba procjena je da bi se nakon što stvore korporaciju za pet do sedam godina mogli integrirati s nekim većim, međunarodnim.