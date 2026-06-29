Osnovana nova strateška platforma pomorske zajednice u Rijeci

Rijeka je dobila novu međunarodnu platformu za suradnju i stručni dijalog u pomorskom, lučkom, logističkom i gospodarskom sektoru – Međunarodni Propeller Klub Rijeka, čije su osnivanje inicirale četiri vodeće pomorske kompanije riječkog područja: Liburnia pomorska agencija, Jadranski pomorski servis – JPS, Jadroagent i Luka Rijeka d.d.

Na osnivačkoj sjednici Međunarodnog Propeller Kluba Rijeka koja je održana 25. lipnja u Rijeci predstavljeni su osnivači, prvi članovi udruge, područja djelovanja i planirane aktivnosti usmjerene na jačanje uloge Rijeke kao ključnog pomorskog i logističkog središta sjevernog Jadrana. Osnivanje su inicirale četiri vodeće pomorske kompanije riječkog područja – Liburnia pomorska agencija, Jadranski pomorski servis – JPS, Jadroagent i Luka Rijeka d.d., a osnivači su 19 istaknutih predstavnika iz 14 vodećih pomorskih i gospodarskih tvrtki.

Udruga je otvorena i za druge članove, a širina i relevantnost članstva koja je postignuta na samom početku rada omogućit će Međunarodnom Propeller Klubu Rijeka da u javni i stručni dijalog unese različite perspektive iz prakse – od konkurentnosti lučkih usluga i značaja lokalnih gospodarskih kapaciteta, do povezivanja hrvatske pomorske zajednice s međunarodnim iskustvima i mrežama.

Međunarodni Propeller Klub Rijeka djelovat će kao dio globalne mreže International Propeller Cluba, etablirane međunarodne poslovne organizacije koja od 1927. godine povezuje profesionalce, tvrtke, institucije i stručnjake iz pomorske industrije, međunarodne trgovine, logistike i povezanih djelatnosti. U riječkom kontekstu udruga će okupljati različite dionike koji djeluju u riječkom akvatoriju, s ciljem otvaranja stručnog dijaloga o razvojnim izazovima, prioritetima i prilikama od zajedničkog interesa.

“U vremenu u kojem se globalni logistički lanci, lučki sustavi i prometni pravci ubrzano mijenjaju, važno je da Rijeka ima snažan, stručan i međunarodno povezan forum koji će doprinositi razvoju otvorenog i konkurentnog lučkog sustava. Jedan od naših prvih koraka bit će dijalog s Lučkom upravom Rijeka oko prometa i razvojnih planova, a potom i sustavna analiza prilika u riječkom akvatoriju; od stanja i razvoja lučke infrastrukture, koncesijskih i tržišnih odnosa, dostupnih gospodarskih kapaciteta, do uloge lokalnih i međunarodnih tvrtki u pomorskom i logističkom lancu vrijednosti. Želimo otvoriti prostor za dijalog temeljen na podacima, iskustvu industrije i međunarodnim primjerima dobre prakse”, izjavio je predsjednik Međunarodnog Propeller Kluba Rijeka Marin Škufca, izvršni direktor i suvlasnik Liburnia grupe.

Škufca je dodao kako razvoj riječkog akvatorija nije samo infrastrukturno, nego i strateško gospodarsko pitanje: “Uspješan lučki sustav ne čine samo veliki infrastrukturni projekti, nego i stabilan ekosustav tvrtki, znanja, radnih mjesta, lokalnih kapaciteta, međunarodnih veza i tržišnog natjecanja. Upravo zato želimo da Međunarodni Propeller Klub Rijeka u vremenu koje dolazi bude mjesto dijaloga svih koji žele doprinijeti razvoju Rijeke kao snažnog, otvorenog i međunarodno relevantnog pomorskog središta“, istaknuo je Škufca.

U nadolazećem razdoblju udruga će organizirati stručne susrete, tematske rasprave, analize i inicijative posvećene razvoju lučke infrastrukture, učinkovitosti pomorskih i logističkih usluga, povezanosti luke sa zaleđem, održivosti, digitalizaciji, obrazovanju kadrova i jačanju međunarodne konkurentnosti hrvatskog pomorstva.

International Propeller Club jedna je od najdugovječnijih međunarodnih poslovnih mreža posvećenih promicanju pomorske industrije, trgovine i globalne razmjene. Danas okuplja članove u više od 80 luka diljem svijeta uključujući i luke Sjedinjenih Američkih Država, povezujući različite dijelove pomorskog sektora oko zajedničkog cilja jačanja pomorstva, trgovine i suradnje među državama.