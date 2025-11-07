OTP Grupa u devet mjeseci s 2,1 milijardom eura dobiti nakon oporezivanja

Mađarska OTP Grupa, koja ima i hrvatsku podružnicu, u prvih devet mjeseci 2025. godine ostvarila je dobit nakon oporezivanja od 849 milijardi mađarskih forinti ili 2,1 milijardu eura, uz rast za tri posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, i uz povrat na kapital (ROE) od 21,8 posto.

Ta kumulativna dobit nakon oporezivanja uključuje i priznavanje posebnih troškova, to jest posebnih bankarskih poreza u Mađarskoj, kao i nadzorne pristojbe u Bugarskoj, Mađarskoj i Sloveniji, koji su početkom godine evidentirani jednokratno za cijelu godinu.

Bez njihovog uključivanja, dobit nakon oporezivanja iznosila bi 886 milijardi forinti ili 2,2 milijarde eura, s povratom na kapital od 22,7 posto. “Da su navedene posebne stavke, koje su evidentirane jednokratno za cijelu godinu, bile ravnomjerno raspoređene tijekom navedenog razdoblja, dobit nakon oporezivanja za prvih devet mjeseci bila bi veća za 36,7 milijardi forinti ili 91 milijun eura”, napomenuto je u priopćenju banke.

Dobit prije oporezivanja u prvih devet mjeseci porasla je za osam posto na godišnjoj razini, na 1.159 milijardi forinti, potaknuta rastom operativne dobiti od 16 posto, na 1.315 milijardi forinti. Ukupni prihodi, pak, porasli su za 13 posto u odnosu na isto razdoblje lani, na 2.174 milijardi forinti.

Pritom je kumulativni neto kamatni prihod dosegnuo 1.435 milijardi forinti, uz rast od devet posto na godišnjoj razini, dok su prihodi od naknada i provizija iznosili 443,9 milijardi forinti ili 12 posto više.

S druge strane, operativni troškovi porasli su za devet posto na godišnjoj razini, na 859 milijardi forinti, uglavnom zbog dvoznamenkastog rasta troškova osoblja i amortizacije.

“Rast troškova osoblja prvenstveno je posljedica povećanja plaća koje je u prosjeku nadmašilo inflaciju, dok je rast amortizacije u velikoj mjeri rezultat IT ulaganja”, navodi se u priopćenju.

OTP Banka Hrvatska s 19 posto manjom dobiti nakon oporezivanja

Prema podacima iz financijskog izvješća OTP Grupe, OTP Banka Hrvatska je u prvih devet ovogodišnjih mjeseci ostvarila dobit nakon oporezivanja od 40,75 milijardi forinti ili oko 106 milijuna eura, što je za oko 19 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupni prihodi iznosili su 107,7 milijardi forinti te su bili pet posto veći na godišnjoj razini. Pritom je neto kamatni prihod iznosio 80 milijardi forinti ili četiri posto više, a neto prihodi od naknada i provizija 23,6 milijardi forinti, uz rast od devet posto.

Operativna dobit pala je za tri posto, na 52,8 milijardi forinti, dok su operativni troškovi skočili za 14 posto, na 54,9 milijardi forinti.