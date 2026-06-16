Otvoren Deloitteov natječaj 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe za 2026. godinu

Deloitte je i ove godine otvorio prijave za uvrštenje na rang-listu 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe. Ovaj prestižni regionalni natječaj Deloitte provodi već 27 godina, a uključuje najbrže rastuće tehnološke tvrtke Srednje Europe.

“Ovo je sedamnaesta godina provođenja izuzetno važnog programa u Hrvatskoj, koji nam omogućuje prepoznati i podržati domaće brzorastuće tehnološke tvrtke – pokretače inovacija i ključne dionike u pripremi za korjenite, tzv. disruptivne promjene na tržištu. Naše uspješne tvrtke već godinama ostvaruju zapažene rezultate na Deloitteovoj listi i konstantno potvrđuju svoju kvalitetu, ambiciju i potencijal za daljnji rast. Upravo zato, potpora takvim tvrtkama ima posebno značenje za razvoj poslovne zajednice u cjelini. S velikim zanimanjem iščekujemo ovogodišnje izdanje natječaja te nove uspješne priče koje će ono donijeti”, istaknuo je Natko Sertić, Deloitteov voditelj Odjela poreza u Hrvatskoj i glavni partner za poreze u CE South regiji.

Google Cloud, kao službeni regionalni tehnološki partner ovogodišnjeg izdanja, doprinosi prepoznatljivosti i dosegu programa s posebnim naglaskom na tvrtke s izraženim poslovnim potencijalom.

“Vjerujem da će se hrvatske tvrtke i ove godine aktivno uključiti u natječaj te, kao i prethodnih godina, ostvariti zapažene rezultate u glavnoj kategoriji. Jednako tako, očekujem i značajan nastup mladih i perspektivnih tvrtki u kategoriji Companies to Watch. S pravom se nadamo da će dio tvrtki koje su prethodnih godina ostvarile plasman ponovno potvrditi svoju izvrsnost i plasirati se na glavnu listu, budući su nastavile rasti i razvijati se istim intenzitetom”, istaknula je Katarina Pavlović, direktorica u Odjelu poreza i voditeljica Technology Fast 50 inicijative.