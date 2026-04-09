Otvoren natječaj za dekarbonizaciju i modernizaciju toplinskih sustava

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda za ulaganja u dekarbonizaciju i modernizaciju toplinskih sustava za grijanje i/ili hlađenje.

Ukupna vrijednost Poziva iznosi 80 milijuna eura, a pojedinačni prijavitelji mogu ostvariti bespovratna sredstva do 30 milijuna eura, ovisno o veličini poduzeća i vrsti ulaganja.

Mjerama ulaganja u obnovljive izvore energije i iskorištavanje otpadne topline moguće je dobiti između 45 i 65 posto potpore, dok se za ostale prihvatljive aktivnosti potpora kreće od 30 do 50 posto.

Poziv je namijenjen malim, srednjim i velikim poduzećima registriranim prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koja posjeduju važeću dozvolu za proizvodnju, opskrbu i distribuciju toplinske energije od Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Ako projekt uključuje modernizaciju mreže za distribuciju topline, prijavitelj mora imati i važeću koncesiju za distribuciju toplinske energije.

Prihvatljive aktivnosti u okviru poziva uključuju proizvodnju toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora, iskorištavanje otpadne topline, skladištenje proizvedene energije, povećanje energetske učinkovitosti, projektantski i stručni nadzor, izradu projektno-tehničke dokumentacije te upravljanje projektom.

Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 7. svibnja u 12:00 sati.

Poziv će biti otvoren do 7. kolovoza 2026. u 12:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, a sve promjene u trajanju poziva bit će objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mzozt.hr) i Fonda (www.fzoeu.hr).

Tijekom trajanja poziva, zainteresirani prijavitelji mogu postavljati pitanja elektroničkom poštom na adresu upiti.modernizacijski-fond@mzozt.hr, uz obaveznu naznaku Poziva “MF-2026-2-1“, najkasnije 14 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.