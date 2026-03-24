Otvorene prijave za novi ciklus programa “Pokreni nešto svoje“, uz HUP i EFZG kao nove partnere

Aktualno
author image
Forbes Hrvatska 24. ožu 2026. 15:03
featured image
Ana Brigović i Dijana Najjar Raškaj

Otvorene su prijave za deseto izdanje programa “Pokreni nešto svoje“ namijenjenog mikro impact poduzetnicima koji razvijaju poslovne ideje s mjerljivim društvenim ili okolišnim učinkom.

U ovogodišnjem ciklusu osiguran je ukupni fond od oko 90.000 eura, koji se raspodjeljuje na bespovratna sredstva za deset odabranih poduzetnika te šestomjesečni mentorski i edukacijski program koji poduzetnicima pomaže u razvoju poslovanja, jačanju tržišne pozicije i mjerenju društvenog učinka njihovih projekata.

Program koji kombinira financijsku potporu uz intenzivno i personalizirano mentorstvo provode ACT Grupa i Philip Morris Zagreb, a u ovoj jubilarnoj godini dodatno je ojačan partnerstvom s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) kao institucionalnim partnerom te Ekonomskim fakultetom u Zagrebu kao akademskim partnerom koji će sudjelovati u transferu znanja, a prijave poduzetnika se primaju do 12. travnja 2026.

Interes za program kontinuirano raste pa je tako na prošlogodišnji natječaj pristiglo više od 300 prijava iz cijele Hrvatske, a rezultati programa vidljivi su i kroz konkretan društveni povrat ulaganja. Prema analizi ACT Grupe, u 2025. godini svaki euro uložen u program generirao je 4,86 eura društvenog dobra, kroz nova radna mjesta, razvoj inovativnih proizvoda i usluga te rješenja koja doprinose društvu i zajednici.

Ana Brigović, voditeljica podrške poduzetnicima i poslovnog razvoja iz ACT Grupe, koja provodi Pokreni nešto svoje: “Poduzetnici koji uđu u program prolaze šest mjeseci intenzivnog rada, od razvoja poslovnog modela i testiranja tržišta do jasnog mjerenja društvenog učinka. Cilj nam je da iz programa izađu s konkretnim alatima za rast i dugoročnu održivost poslovanja. Tijekom deset godina vidjeli smo koliko je takva podrška važna, posebno za mikro poduzetnike koji često razvijaju dobre ideje, ali nemaju pristup znanju, mreži i kapitalu“, ističe Brigović, dodajući kako program danas ima i širi značaj jer pomaže graditi zajednicu impact poduzetnika u Hrvatskoj.

Dijana Najjar Raškaj, rukovoditeljica komunikacija Philip Morris Zagreb, tvrtke koja već deset godina osigurava financijsku potporu projektu, smatra da impact poduzetništvo u Hrvatskoj ima mjerljiv razvojni potencijal. “Kroz program smo dosad podržali 68 mikro poduzetnika koji su iz ideje razvili konkretne proizvode, otvorili radna mjesta i pokazali da poslovanje može stvarati i tržišnu i društvenu vrijednost. U ovoj godini program je dodatno ojačan podrškom HUP-a i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu čime je otvoren dodatni prostor za prijenos znanja i razvoj vještina impact poduzetnika“, dodajući kako se tijekom deset godina oko programa razvila snažna zajednica poduzetnika koji potiču drugačije razumijevanje uloge poslovanja u društvu.

Deset godina razvoja impact poduzetništva u Hrvatskoj

Program “Pokreni nešto svoje“ pokrenut je 2016. godine s ciljem pružanja sustavne podrške poduzetnicima u ranoj fazi poslovanja koji kroz poslovanje rješavaju društvene ili okolišne izazove. Tijekom deset godina uloženo je gotovo milijun eura, a kroz program je prošlo 68 hrvatskih poduzeća.

Sudionicima je svake godine osigurano više od 400 sati mentorskog rada kroz individualne konzultacije, specijalizirane radionice i grupne treninge. Sudionici programa posebno ističu vrijednost mentorske podrške i pristupa poslovnoj mreži koju program pruža. Uz razvoj poslovanja, poduzetnici kroz program jačaju profesionalne kompetencije, povećavaju vidljivost na tržištu te razvijaju partnerstva i suradnje koje često nadilaze trajanje samog programa.

Prijave za jubilarni ciklus programa „Pokreni nešto svoje“ su otvorene, a organizatori pozivaju sve mikro impact poduzetnike koji razvijaju inovativna rješenja s pozitivnim društvenim ili okolišnim učinkom da se prijave putem obrasca na službenoj web stranici programa. Rok za prijave je do 12. travnja 2026. do kraja dana.

Postani dio Forbes zajednice

Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail.

tagovi