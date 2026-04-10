Otvorene prijave za ZICER-ove akceleratore – osigurano 300.000 eura za startupove

Zagrebački inovacijski centar – ZICER otvorio je prijave za novu generaciju svojih akceleracijskih programa, kroz koje će startupovima biti dostupno više od 300.000 eura financijske potpore, ali i ono što je često presudnije – znanje, mentorstvo, umrežavanje i pristup globalnom tržištu.

ZICER je već drugu godinu zaredom uvršten među vodeće europske startup hubove prema izboru Financial Timesa, a kroz njegove programe prošle su stotine timova koji danas razvijaju proizvode i posluju na globalnim tržištima, od umjetne inteligencije i fintecha do deep techa i održivih tehnologija.

Program traje od lipnja do prosinca 2026. godine i osmišljen je kao intenzivan razvojni ciklus koji startupovima omogućuje brži izlazak na tržište i skaliranje poslovanja.

I do 50.000 eura po startupu

Sudionici prolaze kroz bootcampove, individualno mentoriranje i rad s koordinacijskim timom, sudjeluju na networking događajima i pitch natjecanjima, a na kraju programa predstavljaju svoje projekte na startup konferenciji Zagreb Connect.

Uz to, odabrani timovi dobivaju i inicijalnih 5.000 eura na početku programa, dok ukupna financijska potpora može doseći i do 50.000 eura po startupu.

„U današnjem dinamičnom okruženju startupovima više nije dovoljno imati dobru ideju. Potrebni su im znanje, kapital i pristup tržištu. Upravo to im pruža naš akcelerator. Kontinuirano unaprjeđujemo programe kako bismo povezali talente, tehnologiju i kapital te omogućili startupovima konkretan iskorak na globalno tržište“, ističe Frane Šesnić, direktor ZICER-a.

ZICER ove godine nudi četiri akceleracijska programa, prilagođena različitim fazama razvoja startupova.

Startup Factory namijenjen je timovima koji su na samom početku i rade na razvoju ideje i prototipa. Growth program usmjeren je na startupove koji su već validirali svoj proizvod i spremni su za rast. Deep Tech program fokusiran je na komercijalizaciju znanstvenih istraživanja, dok Global akcelerator pomaže startupovima u izlasku na međunarodna tržišta i razvoju izvozne strategije.

Dodatni hub vezan uz financijski sektor

Svi odabrani timovi radit će s iskusnim mentorima, razvijati proizvode u ZICER-ovom okruženju te sudjelovati u edukacijama i radionicama s domaćim i međunarodnim stručnjacima.

Dodatni zamah ovogodišnjim programima daje i Fintech hub, koji su zajednički pokrenuli Hrvatska poštanska banka, Ekonomski fakultet Zagreb i ZICER uz podršku Ministarstva financija.

Startupovi koji razvijaju rješenja za financijski sektor imat će pristup specijaliziranoj mentorskoj podršci i lakši put do tržišta, dok se istovremeno potiče i razvoj inovacija za sve tehnološke projekte – od umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti i robotike, do energetike, mobilnosti, turizma, svemirskih tehnologija, biotehnologija i IOT – smart city rješenja.

Prijave za novu generaciju ZICER-ovih akceleracijskih programa otvorene su do 7. svibnja 2026. u 12:00 sati. Program započinje u lipnju i traje do kraja godine, a za mnoge startupove upravo bi ovih šest mjeseci moglo biti ključno za prelazak iz lokalne ideje u globalni biznis.