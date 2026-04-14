Otvoreni sajmovi Biam&Zavarivanje

Na Zagrebačkom velesajmu otvoreni su bienalni poslovni sajmovi BIAM, 28. međunarodni sajam alatnih strojeva i alata i ZAVARIVANJE, 31. međunarodni sajam zavarivanja i antikorozivne zaštite. BIAM i ZAVARIVANJE jedini su specijalizirani industrijski sajmovi ove vrste u Hrvatskoj i regionalno referentno mjesto za industriju obradu metala i zavarivačke tehnologije.

Od 14. do 17. travnja, Zagrebački velesajam postaje regionalno središte industrijskih inovacija. Na ovogodišnjem izdanju okupilo se 300 izlagača iz 28 zemalja koji će predstaviti najnovija tehnološka rješenja za proizvodnju, automatizaciju i zavarivanje. Ovaj ključni susret industrije i struke nudi izravan uvid u alatne strojeve nove generacije i robotske sustave koji oblikuju suvremenu proizvodnju.

Sajmove je otvorio Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba na samom početku istaknuo je da se Zagrebački velesajam transformira i obnavlja te rekao: “Čuli smo brojke. Tristo izlagača iz 28 zemalja koji će se predstaviti u četiri paviljona. Imponzantne brojke, ali još više treba istaknuti kvalitetu samog događaja. Ovo nije običan sajam, ovdje se događa niz radionica i predavanja s posebnom pozornošću na mlade ljude, učenike i studente. I sam dolazim iz akademskih krugova i znam koliko ovakve stvari znače studentima.“

“BIAM i Zavarivanje mjesto su susreta proizvodne industrije, tehnologije i ljudi koji ih razvijaju i primjenjuju. Industrija se oblikuje i u strateškim razgovorima. Zato sutra u suradnji s Jutarnjim listom organiziramo konferenciju o Novoj industrijskoj strategiji. Predstavnici industrije, državnih institucija i vodećih tvrtki raspravljat će o ključnim pitanjima razvoja – od europske industrijske politike do uloge tehnologije, ljudskih potencijala i investicija u jačanju konkurentnosti našeg gospodarstva.

Posebno me veseli vidjeti mlade ljude u susretu s novim tehnologijama. Naime, nastavljamo osnaženim projektom Industrijskog inkubatora, prostora koji povezuje realni sektor s obrazovnim institucijama i mladim stručnjacima. Strojevi mogu biti vrhunski, ali bez ljudi koji znaju njima upravljati nema proizvodnje.“, izjavila je na otvorenju sajmova direktorica Zagrebačkog velesajma Renata Suša.

Damir Pavlek, voditelj sajmova Biam&Zavarivanje zahvalio je svim izlagačima rekavši pri tome: “Ovi sajmovi od gotovo 70 godina tradicije nisu samo među najvažnijima oni su temelj i referentna točka industrijskih događanja u Hrvatskoj. U naredna četiri dana Zagrebački velesajam postaje najveća industrijska tvornica, mjesto gdje će se doživjeti i razumijeti budućnost proizvodnje. Ovdje se susreću znanje, inovacija i konkretne poslovne prilike.“

Prof. dr. sc. Zdenko Tonković, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u svom obraćanju je rekao: “Sajmovi Biam i Zavarivanje iznimno znače za naš fakultet. Zavarivanje, metalna industrija, alatni strojevi, alati, sve je to nešto o čemu moramo mijenjati percepciju javnosti, a ovaj događaj nam u tome pomaže. Kao fakultet aktivno radimo na tome da promoviramo tehniku, STEM područje, strojarstvo, metalnu industriju, proizvodne tehnologije. Nastojimo naše studente učiti da budu inžerenjeri budućnosti i da koriste suvremene alate.“

Nera Pavić, ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva istaknula je: “Ovi sajmovi već dugi niz godina predstavljaju središnje mjesto susreta industrije, tehnologije i inovacija. Upravo ovdje vidimo konkretan presjek stanja, ali i smjera razvoja industrije osobito u segmetima obrade metala, alatnih strojeva i zavarivačkih tehnologija koje čine temelje moderne proizvodnje.“

Sajmovi su otvoreni do petka, 17. travnja. Radno vrijeme je od 10:00 do 18:00 sati.