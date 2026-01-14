Ovo su najsigurnije europske zrakoplovne kompanije u 2026.

Sedam europskih avioprijevoznika našlo se na listi 25 najboljih ove godine, prema Airline Ratingsu.

Promatrajući stope incidenata kod 320 prijevoznika i prilagođavajući čimbenike poput ukupnog broja letova i starosti flote, web stranica Airline Ratings je rangirala 25 najsigurnijih zrakoplovnih kompanija diljem svijeta za 2026. godinu.

Ostali elementi koji su uzeti u obzir uključuju obuku pilota i sigurnosne revizije.

Iako je izvršna direktorica Sharon Petersen naglasila da se razlika između avioprijevoznika na ljestvici smanjuje, samo jedan može biti na prvom mjestu, a 2026. godine avioprijevoznik iz Perzijskog zaljeva zauzeo je prvo mjesto: Etihad Airways, prenosi Euronews.

To je prvi put da je aviokompanija iz Perzijskog zaljeva zauzela prvo mjesto na ljestvici, a tvrtka sa sjedištem u Abu Dhabiju preuzela je prvo mjesto od Air New Zealanda.

Tri od pet najboljih dolaze iz regije, a popisom u cjelini dominiraju azijsko-pacifički prijevoznici. Sedam europskih avioprijevoznika uvršteno je među 25 najboljih.

Turkish Airlines najsigurniji

Turski nacionalni prijevoznik, Turkish Airlines, ponovno je proglašen najsigurnijom zrakoplovnom kompanijom u Europi, zauzevši 12. mjesto ukupno.

Posluje iz svog čvorišta u Istanbulu, a nositelj je svjetskog rekorda za najviše zemalja u koje leti neka aviokompanija. Skytrax ga je 2025. godine proglasio šestom najboljom aviokompanijom na svijetu.

Posljednji smrtonosni incident na komercijalnom letu Turkish Airlinesa dogodio se 2009. godine, kada je devet putnika i članova posade poginulo nakon što se Boeing 737-800 srušio pri pokušaju slijetanja u amsterdamsku zračnu luku Schiphol.

Odmah iza njega na 13. mjestu bio je britanski Virgin Atlantic, a njegova sestrinska aviokompanija Virgin Australia odmah ispred njega na 9. mjestu.

Od svog lansiranja 1984. godine, Virgin Atlantic nije imao smrtonosnu avionsku nesreću.

Među ostalim europskim prijevoznicima koji su se plasirali na ljestvicu su TAP Air Portugal (16.), SAS (17.), British Airways (18.), Iberia (20.) i Lufthansa (21.).

Koje su najsigurnije niskotarifne aviokompanije u Europi?

Dok je HK Express prošao na vrhu, najboljom u Europi proglašen je easyJet, koji je bio peti ukupno. Britanska niskotarifna aviokompanija nikada nije imala smrtonosnu nesreću od svog pokretanja 1995. godine.

Sljedeći je bio airBaltic na sedmom mjestu, a slijede Wizz Air na devetom, TUI (11.), Vueling (12.), Norwegian (13.), Jet2 (17.), Ryanair (18.), Transavia (20.) i Eurowings (21.).

Zrakoplovne tvrtke koje ocjenjuje AirlineRatings dobivaju ocjenu od sedam, a popis 25 najboljih bira se među onima koje su dobile maksimalan broj bodova.

Sustav ocjenjivanja sa sedam zvjezdica uzima u obzir ozbiljne incidente povezane s pilotima, oduzimajući jednu ili dvije zvjezdice ovisno o težini i učestalosti, kao i smrtonosne nesreće u posljednjih 10 godina, zbog kojih zrakoplovna tvrtka gubi tri zvjezdice. To ne uključuje terorizam, otmicu ili samoubojstvo, niti pad koji je uzrokovao drugi zrakoplov.

Također se uzimaju u obzir evaluacije međunarodnih revizija, uključujući reviziju operativne sigurnosti IATA-e, reviziju sigurnosti zemalja Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva i sigurnosne ocjene FAA-e.

“Općenito, važno je napomenuti da je svaka zrakoplovna kompanija s popisa iz 2026. zabilježila incidente u posljednje dvije godine, no stvarna stopa incidenata po letu kreće se između 0,002 i 0,09 u svim zrakoplovnim kompanijama, što je prava zasluga za cijelu industriju”, rekla je Peterson.