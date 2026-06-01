Pad svinjogojstva za 12,9%, rast proizvodnje goveda i peradi

U Hrvatskoj je u 2025. godini porasla proizvodnja goveda i peradi, dok je pala proizvodnja svinja, ovaca, koza, jaja i mlijeka, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema privremenim podacima DZS-a, prirast goveda veći je za 3,3 posto, na 85.593 tona, a prirast peradi za 8,8 posto, na 144.997 tona.

Istodobno je prirast svinja u odnosu na 2024. godinu manji za 12,9 posto, na 147.359 tona, prirast ovaca za 5,3 posto, na 9.762 tone, a prirast koza za 3,6 posto, na 696 tona.

Pad proizvodnje bilježi se i kod kravljeg mlijeka te je ona smanjena za 2,9 posto, na 441,2 milijuna litara. Proizvodnja ovčjeg mlijeka je pala za 0,1 posto, na 4,4 milijuna litara, a proizvodnja kozjeg mlijeka za 4,8 posto, na gotovo pet milijuna litara.

Statistika bilježi i pad proizvodnje kokošjih jaja za 4,7 posto, na 634,9 milijuna komada, a proizvodnja vune za 5,7 posto, na 886 tona.

