PBZ odobrio Hotelu Esplanade Zagreb dugoročni kredit od 40 milijuna eura

U hotelu Esplanade Zagreb danas je svečano potpisan ugovor o dugoročnom financiranju između Privredne banke Zagreb (PBZ), dio Sektora inozemnih banaka Intesa Sanpaolo i hotelske kuće Esplanade Oleander d.o.o., vlasnika i operatera kultnog hotela Esplanade.

U ime PBZ-a ugovor je potpisao Dinko Lucić, predsjednik Uprave Banke, dok je potpisnik u ime hotela Herbert Haselbacher, predsjednik Uprave Esplanade i predsjednik Uprave austrijske WSF Grupe.



Ovim ugovorom PBZ odobrava dugoročni kredit u ukupnom iznosu od 40 milijuna eura, namijenjen refinanciranju postojećih obveza te sveobuhvatnoj obnovi hotela tijekom 2026. i 2027. godine. Investicija obuhvaća potpunu renovaciju svih 208 soba, modernizaciju konferencijskih dvorana, rekonstrukciju poznate Oleander terase te osvježenje restorana Le Bistro i ostalih javnih prostora. Tijekom radova hotel će ostati otvoren, uz fazno izvođenje radova prilagođeno visokoj sezoni i minimalnom utjecaju na goste.



Dinko Lucić, predsjednik Uprave PBZ-a, naglasio je kako Esplanada predstavlja jedan od najistaknutijih simbola hrvatskog hotelijerstva i kulturne baštine: “PBZ kontinuirano podupire projekte koji doprinose razvoju hrvatskog turizma i jačanju ekonomske konkurentnosti zemlje. Obnova hotela Esplanade ima posebno značenje jer je riječ o objektu koji već cijelo stoljeće oblikuje identitet Zagreba i hrvatskog hotelijerstva. Ponosni smo što sudjelujemo u projektu koji spaja tradiciju i suvremenost, te što nastavljamo ulagati u vrhunske turističke kapacitete koji Hrvatsku pozicioniraju kao atraktivnu, održivu i prepoznatljivu destinaciju na europskoj karti.”

Herbert Haselbacher, predsjednik Uprave Esplanade i predsjednik Uprave austrijske WSF Grupe, rekao je kako investicija predstavlja ključni iskorak u daljnjem razvoju hotela: “Esplanade Zagreb je naša perjanica u regiji i projekt s posebnom emocionalnom i povijesnom vrijednošću. Zahvaljujući ovom financiranju moći ćemo još snažnije učvrstiti poziciju hotela kao vodeće luksuzne destinacije u jugoistočnoj Europi, uz potpunu obnovu u skladu s najvišim međunarodnim standardima i uz zadržavanje jedinstvenog Art Deco karaktera.”



Hotel Esplanade Zagreb, otvoren 1925. za putnike legendarnog Orient Expressa, već desetljećima je jedno od neprepoznatljivijih luksuznih odredišta u regiji. Uz snažnu tržišnu poziciju, hotel potvrđuje status vodećeg luksuznog hotela u jugoistočnoj Europi. Nakon planirane obnove, Esplanada će dobiti dodatnu vrijednost i novi zamah kroz brendiranje pod luksuznom markom Almanac Hotels, čime će se dodatno ojačati ponuda vrhunskog smještaja u Zagrebu.

Današnje potpisivanje označava početak najvećeg investicijskog ciklusa u novijoj povijesti hotela i važan korak u unapređenju zagrebačke luksuzne turističke ponude.