Pčelarima za saniranje štete zbog pomora pčelinjih zajednica 100 tisuća eura

Vlada je na sjednici donijela Program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2025. godini, vrijedan 100 tisuća eura, pri čemu će iznos potpore po pčelinjoj zajednici maksimalno iznositi 185 eura.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva David Vlajčić je rekao kako je cilj Programa kroz financijsku pomoć oštećenim pčelarima nadoknaditi dio izgubljene dobiti zbog naglog prestanka proizvodnje i trženja pčelinjim proizvodima te osigurati nastavak rada.

Kako se navodi u obrazloženju odluke Vlade, u Međimurskoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, tijekom 2025. godine zabilježeni su pomori pčela. Pomor pčelinjih zajednica uzrokovao je velike štete pogođenim pčelarima, a osim izravnih šteta u gubitku pčelinjih zajednica i posljedično tome gubitaka u proizvodnji, pomor pčela na određenom području negativno utječe i na uspješno oprašivanje poljoprivrednih i samoniklih usjeva na istom.

Iznos potpore proporcionalno će se raspodijeliti prihvatljivim korisnicima prema broju stradalih zajednica, a maksimalno do iznosa od 185 eura po pčelinjoj zajednici, rekao je Vlajčić.

Prihvatljivi korisnici potpore su pčelari upisani i ažurirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka i oni na čijim je stacionarnim ili selećim pčelinjacima dopremljenim na područje na kojem se dogodio pomor pčela, potvrđen pomor pčelinjih zajednica temeljem službenih podataka Državnog inspektorata.

Financijska sredstva za provedbu Programa osigurana su u državnom proračunu za 2025. godinu, navodi se u obrazloženju.

Provedbom mjere iz ovog Programa korisnicima će se osigurati mogućnost daljnjeg ostanka u sektoru pčelarstva, što će izravno utjecati na brojnosti pčelinjih zajednica, na uspješno oprašivanje poljoprivrednih i samoniklih usjeva i na kontinuiranu proizvodnju pčelinjih proizvoda. Vraćanjem pčela na isto područje doprinijeti će se očuvanju biološke raznolikosti, kaže se u obrazloženju odluke Vlade.