Petar Mažuran, MultiSport: Sportska aktivnost koju poslodavac plaća zaposleniku u Hrvatskoj visoko je oporezovana, to je demotivirajuće

Broj hrvatskih građana koji su fizički aktivni je tri puta manji od prosjeka Europske unije, istaknuo je direktor MultiSporta Hrvatska Petar Mažuran u razgovoru za Forbes Hrvatska. MultiSport surađuje s tvrtkama kako bi potaknuo njihove zaposlenike na aktivnost, a prema rezultatima studije Ernst & Younga ona ne djeluje pozitivno samo na zaposlenike, nego i na gospodarstvo.

Kako Hrvatska kotira u Europskoj uniji kad je u pitanju broj fizički aktivnih građana?

Od dolaska MultiSporta u Hrvatsku 2018. godine zamjetan je trend rasta vježbanja, no Hrvatska i dalje ima ozbiljan problem fizičke neaktivnosti stanovništva. Podaci pokazuju da je svega 16 posto hrvatskih građana fizički aktivno, dok je ta brojka na razini Europske unije trostruko veća i iznosi 44 posto. Prema studiji koju je za MultiSport Hrvatska proveo Ernst & Young, fizička neaktivnost dugoročno utječe na zdravlje građana, produktivnost zaposlenika, troškove zdravstvenog sustava i ukupnu kvalitetu života.

Što sve država može učiniti kako bi taj broj bio veći?

Studija koju sam naveo pokazala je da bi povećanje udjela fizički aktivnog stanovništva na 30 posto hrvatskom gospodarstvu donijelo oko 561 milijun eura ekonomske koristi godišnje. To bi se moglo ostvariti smanjenjem prezentizma i bolovanja, smanjenjem rizika smrtnosti i troškova liječenja te povećanim prihodima sportskih centara i novim zapošljavanjima.

Sve više država uvodi porezne olakšice za sport

Postoje primjeri europskih zemalja koje su kroz porezne i druge poticaje nastojale povećati tjelesnu aktivnost stanovništva te pritom ostvariti mjerljive gospodarske koristi. Primjerice, Finska, Estonija, Italija i Cipar omogućuju poslodavcima financiranje sportskih aktivnosti zaposlenika kroz neoporezive primitke pod određenim uvjetima. Također, sve veći broj država članica EU, poput Rumunjske, uvodi ili razmatra porezne olakšice za sportske aktivnosti zaposlenika i to pokazuje da se ulaganje u tjelesnu aktivnost prepoznaje ne samo kao zdravstvena nego i kao gospodarska mjera.

U Poljskoj, koja je matično tržište MultiSporta i gdje su postavljeni temelji cijelog benefit modela, aktivno je više od 40 posto stanovništva, dakle dosegnuli su razinu Europske unije. Država je porezno rasteretila poslodavce na način da radniku mogu isplatiti do 400 eura godišnje kao neoporezivi primitak koji mora biti namijenjen za sportsku aktivnost ili članarinu.

U Hrvatskoj se, s druge strane, sportska aktivnost koju poslodavac plaća zaposleniku tretira kao davanje u naravi koje je visoko oporezovano, što demotivira poslodavce da ulažu u zdravlje radnika jer to vide kao trošak, a ne dugoročnu investiciju.

Veća razina tjelesne aktivnosti dobra je na više razina

Utječe li tjelesna aktivnost zaposlenih i na hrvatsko gospodarstvo?

Apsolutno. Tjelesna aktivnost zaposlenih ne utječe samo na njihovo zdravlje i kvalitetu života, već ima i izravne učinke na gospodarstvo kroz smanjenje troškova zdravstvenog sustava, manje bolovanja i veću produktivnost.

U Hrvatskoj je više od 1,7 milijuna građana u 2021. bolovalo od nezaraznih bolesti, najvećim dijelom od hipertenzije i dijabetesa, dok su prema podacima HALMED-a u 2024. godini na lijekove potrošili gotovo 1,8 milijardi eura – čak 13 posto više nego godinu ranije. Istodobno, u prosjeku je svakog dana na bolovanju oko 66.000 osoba. Sve te brojke imaju izravni utjecaj na hrvatsko gospodarstvo kroz troškove liječenja i bolovanja.

Iskustva zemalja koje uspješnije potiču fizičku aktivnost pokazuju da se najbolji rezultati postižu kad je ona dostupna i uklopljena u svakodnevni život, a ne kad se oslanja isključivo na povremene inicijative ili kampanje. Veća razina tjelesne aktivnosti ne doprinosi samo boljem zdravlju stanovništva, već i smanjenju pritiska na zdravstveni sustav te većoj radnoj aktivnosti i produktivnosti.

Istodobno, povećana potražnja za sportskim i rekreativnim sadržajima ima šire ekonomske učinke kroz razvoj sektora i otvaranje novih radnih mjesta. Tijekom godina su naši partneri – od manjih lokalnih studija do velikih fitness centara – zajedno s rastom interesa za MultiSport razvijali svoje poslovanje, širili kapacitete, uvodili nove programe i zapošljavali dodatne stručnjake kako bi odgovorili na rastuću potražnju.

Velik broj aktivnih korisnika MultiSporta partnerima osigurava stabilan priljev posjetitelja i bolju popunjenost kapaciteta, dok korisnici dobivaju raznovrsniju i kvalitetniju ponudu sportskih i rekreativnih sadržaja. Time se potiče razvoj cijelog sektora sporta i rekreacije, kroz ulaganja u infrastrukturu, nove programe i zapošljavanje, što ga čini važnim dijelom ukupnog gospodarskog razvoja.

Brinu li kompanije o fizičkoj aktivnosti zaposlenika?

Koliko su hrvatske kompanije zainteresirane za programe poput MultiSporta? Mijenja li se interes kroz vrijeme?

Tijekom godina primjećujemo kontinuiran rast interesa za well-being benefite, i kod poslodavaca i kod zaposlenika. Našim korisnicima je važno da na raspolaganju imaju širok spektar aktivnosti kojima se mogu baviti, a da pritom za sve njih plaćaju samo jednu članarinu. U praksi to znači da zaposlenici ostaju aktivni jer im je sadržaj lako dostupan i raznolik, pa se fizička aktivnost postupno uklapa u rutinu, umjesto da ostaje povremena odluka. Posebnu pažnju posvećujemo i regionalnoj dostupnosti kako bi korisnici u što više gradova imali kvalitetan izbor sadržaja. Iz svih tih razloga danas je već gotovo standard da poslodavci u oglasima za posao i employer branding komunikaciji ističu MultiSport karticu kao jedan od ključnih benefita za zaposlenike.

Kakvu ulogu kompanije imaju u promicanju zdravlja zaposlenika i koliko je to danas njihova odgovornost?

Kompanije danas sve više imaju ulogu partnera u stvaranju uvjeta za zdraviji život građana, posebno kroz način na koji oblikuju radno okruženje i benefite koji zaposlenicima olakšavaju usvajanje zdravijih navika, uključujući redovitu fizičku aktivnost.

Podaci iz istraživanja Nulti kvadrant 2025. pokazuju da je briga o zdravlju zaposlenika vrlo visoko na ljestvici prioriteta – 86 posto ispitanika smatra je važnom. No svega 13,6 posto ispitanika smatra da kompanije tu brigu dosljedno provode u praksi, što može upućivati na razliku između očekivanja i stvarnog iskustva.

Sve to pokazuje da postoji jasan prostor za jačanje uloge poslodavaca u ovom području – kroz konkretnije i sustavnije pristupe koji zdravlje zaposlenika ne ostavljaju na deklarativnoj razini, nego ga ugrađuju u svakodnevno poslovno okruženje.

Koje industrije najviše ulažu u takve programe?

Prvi su vrijednost MultiSporta prepoznali poslodavci koji su se natjecali za vrhunske stručnjake i tražili načine kako zadržati kvalitetne zaposlenike. Među njima su prednjačile IT tvrtke, međunarodne kompanije koje su već imale iskustva s MultiSportom na drugim tržištima te organizacije koje su rano shvatile koliko wellbeing programi i kvalitetni benefiti pridonose zadovoljstvu, motivaciji i lojalnosti zaposlenika.

Kako je svijest o važnosti ulaganja u dobrobit zaposlenika rasla, tako se širio i krug korisnika. Danas MultiSport koriste zaposlenici u gotovo svim gospodarskim sektorima, što potvrđuje da ulaganje u zdravlje i aktivan način života više nije privilegij pojedinih industrija, već standard koji sve više poslodavaca smatra važnim dijelom svoje organizacijske kulture.

Teretane i fitness centri su samo dio ponude

Koliko korisnika dolazi preko tvrtki, a koliko njih dolazi privatno?

MultiSport je prvenstveno razvijen kao alat kojim poslodavci ulažu u zdravlje, zadovoljstvo i produktivnost svojih zaposlenika, a ujedno jačaju svoj employer branding. Suradnja s poslodavcima omogućuje povoljnije uvjete korištenja i veću dostupnost usluge te uključivanje MultiSporta u širu strategiju brige o dobrobiti zaposlenika. Prvi smo u Hrvatskoj ponudili benefit platformu kojom se zaposlenicima omogućava lakše uključivanje fizičke aktivnosti u svakodnevni život i jedini smo koji nudimo tako širok spektar aktivnosti tako da svatko može naći onaj oblik vježbanja koji mu u tom trenutku odgovara.

Poslodavci pritom imaju ključnu ulogu u financiranju i provedbi programa jer MultiSport prepoznaju kao učinkovit benefit za zadržavanje zaposlenika, privlačenje kvalitetnih stručnjaka i jačanje organizacijske kulture. Zato naš fokus ostaje na daljnjem razvoju kvalitetnog i održivog sustava u partnerstvu s poslodavcima, uz kontinuirano unaprjeđenje usluga i pogodnosti za korisnike. Iz navedenih razloga, a sve kako bi fizička aktivnost bila raznolikija i dostupnija širem broju građana nemamo opciju individualnog ugovaranja MultiSport kartice.

Koje sve sportske aktivnosti MultiSport obuhvaća? Koje su najpopularnije?

Uz teretane i fitness centre kojih imamo najviše u ponudi posebno je zanimljivo što danas raste interes za raznovrsne oblike aktivnosti. Korisnici sve više biraju grupne treninge, jogu, pilates, plivanje, sportove s reketom poput padela koji je jedna od najbrže rastućih aktivnosti i sadržaje usmjerene na opuštanje i mentalno zdravlje. To pokazuje da se mijenja i sama percepcija vježbanja – ono više nije povezano isključivo s izgledom ili sportskim rezultatima, nego sa zdravljem, energijom, prevencijom stresa i kvalitetom života.

Uz raznoliku ponudu fizičke aktivnosti svoju smo ponudu nadogradili i Loyalty programom – Danima zdravlja koji uključuju edukacije koje provode naši vanjski suradnici – psiholozi, nutricionisti i kineziolozi. Tu su i edukacije o zdravoj prehrani i analizi sastava tijela. Našim korisnicima na raspolaganju je i internacionalna kartica, a nedavno smo uveli i Kids karticu jer želimo od najranije dobi poticati na tjelesnu aktivnost i zdrave navike. S MultiSport Kids karticom dostupni su brojni sadržaji prilagođeni djeci i obiteljima, a sve unutar razumnog budžeta.

Procijenjene koristi:

• Više od 10 milijuna eura godišnje koristi za gospodarstvo kroz porezno rasterećenje sportskih aktivnosti zaposlenika

• Više od 561 milijun eura godišnje društvene koristi u slučaju povećanja fizičke aktivnosti zaposlenika – vrijednost smanjenje prezentizma iznosila bi 38,00 milijuna eura, smanjenja bolovanja 7,84 milijuna, smanjenja rizika smrtnosti 125,78 milijuna eura, smanjenje troškova liječenja 121,64 milijuna eura, povećani prihodi sportskih centara 221,87 milijuna eura, a vrijednost novih zapošljavanja 46,73 milijuna eura.

• Manji troškovi liječenja i bolovanja

• Veća produktivnost zaposlenika

• Veća angažiranost i zadovoljstvo zaposlenika Studija koju je proveo Ernst&Young pokazuje da bi povećanje fizičke aktivnosti zaposlenika donijelo značajne koristi za gospodarstvo i društvo.