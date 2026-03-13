Petrokemija sanira gubitke smanjenjem kapitala, a zatim ide u dokapitalizaciju

Glavna skupština Petrokemije u četvrtak je prihvatila prijedloge uprave i većinskog vlasnika Yildirim Groupa o sanaciji gubitaka smanjenjem temeljnog kapitala, te pripremi dokapitalizacije.

Uprava je, kako se doznaje, izvijestila da su 31. prosinca 2024. evidentirani gubici u iznosu od 121,77 milijuna eura, dok je temeljni kapital iznosio 147,75 milijuna eura. Nakon djelomičnog pokrića gubitaka iz rezervi kapitala, nepokriveni gubitak iznosio je 101,29 milijuna eura.

Dioničari su jednoglasno prihvatili prijedlog o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka. Tom odlukom temeljni kapital smanjen je na 46,46 milijuna eura.

Među dioničarima je i država, odnosno Vlada Republike Hrvatske koja drži kontrolni paket od 25 posto plus jedne dionice u Petrokemiji.

Predstavnici uprave na skupštini su istaknuli da je pokriće gubitaka potrebno radi očuvanja financijske stabilnosti i dugoročne održivosti poslovanja kompanije. Naglašeno je i kako se negativni poslovni rezultati očekuju i za 2025. godinu, uz procjenu da bi se slični trendovi mogli nastaviti i u 2026.

Zbog toga je najavljena dokapitalizacija uplatom novih sredstava, kako bi se osigurala adekvatnost kapitala, stabilnost poslovanja i usklađenost s propisima.

Uprava je upozorila da bi, ovisno o budućim poslovnim rezultatima, temeljni kapital mogao biti dodatno smanjen, do zakonom propisanog minimuma od 25.000 eura to radi pokrića eventualnih novih gubitaka, nakon čega bi uslijedilo novo povećanje kapitala.