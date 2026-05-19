Pevex otvorio novi prodajni centar u Varaždinu. Investicija vrijedna 11,3 milijuna eura

Trgovački lanac Pevex u utorak je u Varaždinu otvorio novi prodajni centar, svoj 33. po redu, a ukupna vrijednost ulaganja iznosi 11,3 milijuna eura, izvijestili su iz Pevexa.

Novosagrađeni prodajni centar prostire se na 7.000 četvornih metara, a kupcima nudi više od 30.000 proizvoda, navode u priopćenju.

Predsjednik Uprave Pevexa Krešimir Bubalo kazao je na otvorenju da Varaždin zaslužuje moderan, bogato opremljen i uređen prodajni centar Pevex te da je 70 djelatnika zaslužilo raditi u boljim uvjetima. Ukupna vrijednost ulaganja u prodajni centar Varaždin je 11,3 milijuna eura, rekao je Bubalo.

Iz Pevexa su istaknuli kako se nastavlja njihov investicijski ciklus. Trenutno traju radovi na gradnji prodajnog centra u Dugopolju koji se uskoro otvara, a ove godine Pevex dolazi i u Požegu. Nakon toga idu Karlovac, Sisak, Novi Zagreb, Koprivnica, Opuzen, Split, Velika Gorica itd.

Ovime Pevex sada ima 33 prodajna centra u 29 hrvatskih gradova.