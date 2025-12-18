Pevex otvorio prodajni centar u Đakovu; investicija veća od devet milijuna eura

Trgovački lanac Pevex završetak ove godine zaključuje otvaranjem prodajnog centra u Đakovu, a vrijednost investicije je veća od devet milijuna eura, izvijestili su u iz Pevexa, koji sada tako broji 33 trgovačka centra u Hrvatskoj.

Na više od 3.500 četvornih metara od danas prodajni centar Pevex Đakovo pruža kupcima mogućnost za nabavku više od 13.500 proizvoda domaćih i inozemnih dobavljača.

U centru je zaposleno 34 djelatnika.

Ovim ulaganjem u Đakovo, kako je kazao predsjednik Uprave Pevexa Krešimir Bubalo, šire svoje kapacitete, a kupcima olakšavaju nabavku svega što im je potrebno za dom.

Otvaranjem prodajnog centra u Đakovu ne prestaje Pevexov investicijski ciklus.

“Ekspanzija kompanije nastavlja se i u 2026. godini. Trenutačno traju radovi na gradnji prodajnog centra u Dugopolju, Varaždinu, ide Požega, a u pripremi su Karlovac, Novi Zagreb, Split, Opuzen i još nekoliko lokacija”, naveli su iz tog trgovačkog lanca.

Istaknuli su i da su investicije dio dugoročnog strateškog plana kompanije, kojim se ne samo ulaže u infrastrukturu, dostupnost kupcima i u konačnici jačanje lokalnih sredina, već se osigurava stabilan rast i jačanje pozicije Pevexa na tržištu.

Pevex danas ima 33 prodajna centra u 29 hrvatskih gradova.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se