Piletić: Ne može se očekivati nastavak visokog rasta plaća iz prošlih godina

Nastavak visokog rasta plaća u državnom i javnom sektoru iz prošlih godina ne može se očekivati, poručio je u srijedu ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, te ustvrdio da su plaće u tim sektorima prije reforme bile preniske.

“Rast plaća od 30 posto više više ne može biti kontinuitet u sljedećim pregovorima, ali isto tako moram podsjetiti poslodavačku stranu da smo prije reforme plaća imali podcijenjen rad u državnoj i javnoj službi te da je upravo zbog toga reforma bila nužna”, rekao je Piletić u izjavi na margini konferencije Dan velikih planova.

“Reformu smo završili prošle godine i nije za očekivati da će se takav rast plaća svih zaposlenih nastaviti dalje. Reforma je završena, plaće su podignute, a pregovori koji nas očekuju sa sindikatima državnoj i javnoj službi će regulirati budući tijek rasta osnovice za izračun plaća”, rekao je Piletić.

Na primjedbu koju učestalo iznose poslodavci da rast plaća u javnom sektoru nije praćen rastom produktivnosti i da je propuštena prilika za smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, odgovorio je da se s jedne strane traži produktivnost, s druge usluge od države u zaista velikom opsegu.

Pri tome je ustvrdio da je porasla kvaliteta socijalnih i zdravstvenih usluga i podrške gospodarstvu.

Reforma sustava plaća napokon je podigla razinu plaća na primjeren nivo, do toga da na primjer danas učitelj u Sloveniji ima nešto nižu plaću nego učitelj u Hrvatskoj, rekao je Piletić. Doduše, treba imati na umu da je u Sloveniji obvezan regres od najmanje 1277 eura neto, a uskoro se vjerojatno uvodi i obvezna božićnica od najmanje 639 eura neto.