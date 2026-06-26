Pivac objavio ponudu za preuzimanje Kraša, nudi 130 eura po dionici. Planira i povlačenje s burze?

Pivac Holding, koji djeluje zajedno s Kappa Star Limitedom, objavio je ponudu za preuzimanje preostalih dionica Kraša po cijeni od 130 eura po dionici. Nakon završetka preuzimanja razmišljaju o povlačenju kompanije s Burze.

Pivac Holding objavio je na Zagrebačkoj burzi obveznu ponudu za preuzimanje prehrambene kompanije Kraš, kojom svim preostalim dioničarima nudi 130 eura za dionicu. Ponuda se odnosi na 188.915 dionica, odnosno 12,61 posto temeljnog kapitala Kraša. Zanemare li se vlastite dionice Kraša, taj ostatak imaju mali dioničari, pri čemu najveći ima tek 0,13 posto kompanije.

Pivac Holding trenutačno drži 826.426 dionica, što predstavlja 55,15 posto temeljnog kapitala Kraša, dok ciparski Kappa Star Limited srpskog poduzetnika Nebojše Šaranovića, s kojim zajednički djeluje temeljem sporazuma sklopljenog u veljači 2026., posjeduje još 483.280 dionica ili 32,25 posto. Zajedno kontroliraju 87,39 posto svih dionica, odnosno 93,25 posto glasačkih prava, uzimajući u obzir vlastite dionice koje drži Kraš.

Tko je Nebojša Šaranović?

Šaranović je diplomirani ekonomist rođen 1964. godine, koji je karijeru započeo 1991. godine kao jedan od prva četiri pripravnika u Delta Holdingu Miroslava Miškovića, gotovo od samog osnutka te kompanije.

Tijekom deset godina rada u Delti postao je jedan od najbližih Miškovićevih suradnika, a velik dio tog razdoblja proveo je živeći i radeći u Moskvi. Devet godina kasnije na Cipru osniva vlastitu tvrtku Kappa Star Limited i počinje razvijati vlastiti biznis.

Dionice koje otkuplje ovom ponudom za preuzimanje raspodjeljivat će se između Pivca i Kappe u omjeru 63,10% : 36,90%, što odgovara omjeru njihovih udjela u Krašu na dan sklapanja Sporazuma o zajedničkom djelovanju.

Nakon preuzimanja povlačenje s Burze?

Ponuditelj navodi da je cijena od 130 eura po dionici viša od najviše cijene po kojoj su Pivac Holding i Kappa Star u posljednjih godinu dana stjecali dionice Kraša, kao i od procijenjene fer vrijednosti dionice te prosječne tržišne cijene na Zagrebačkoj burzi.

Cijene dionica Kraša zadnjih godinu dana: Screenshot: ZSE

Sredstva za isplatu dioničara osigurana su kombinacijom vlastitih sredstava, bankarske garancije OTP banke i depozita novca koji su uplatili Pivac Holding i Kappa Star. Dioničari koji prihvate ponudu bit će isplaćeni najkasnije 14 dana nakon isteka roka trajanja ponude, koja će biti otvorena 28 dana od objave u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

U dokumentu Pivac Holding ističe da mu je cilj daljnji razvoj Kraša kao stabilnog i konkurentnog društva, bez planiranih značajnijih promjena u poslovanju ili politici zapošljavanja. Istodobno najavljuje da će, nakon dovršetka preuzimanja, razmotriti i mogućnost povlačenja Kraševih dionica s uređenog tržišta kapitala, ako procijeni da bi to pridonijelo učinkovitijem upravljanju društvom.