Plenković odlučio: “Ćorića ću predložiti za potpredsjednika Vlade i ministra financija”

Povratak u vladin tim aktualnog viceguvernera HNB-a Tomislava Ćorića i to na dužnost potpredsjednika Vlade i ministra financija, umjesto Marka Primorca koji će otići na mjesto potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB), potvrdio je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković.

U izjavi novinarima uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, Plenković je potvrdio da će na današnjoj sjednici stranačkih tijela, a potom i sutra na sastanku stranaka vladajuće koalicije, predložiti Tomislava Ćorića za novog potpredsjednika Vlade i ministra financija, podsjetivši na to da je Ćorić već bio dio Vladina tima te da je protekle četiri godine bio viceguverner HNB-a.

“Razgovarali smo, on se vraća u tim. Nakon ovog iskustva, s ranijim ministarskim iskustvom, mislim da će nastaviti politiku koju vodimo. To je politika odgovornog upravljanja javnim financijama, kontinuiranog rasta, visoke zaposlenosti, niske nezaposlenosti i investicijskog kreditnog rejtinga uz stvaranje dobrog poslovnog ozračja za ulaganje u Hrvatskoj, za dizanje ekonomskog i socijalnog standarda građana”, rekao je Plenković.

Smatra da je Ćorić odličan izbor u ovom trenutku i da će dati doprinos. “Jako se dobro znamo, iskusan je i politički. Ima i svoj profesionalni put kao profesor na ekonomskom fakultetu i kao ministra i sada kao viceguvernera. Zreo je za preuzeti ovu funkciju”, ocijenio je.

Plenković je potvrdio da će Primorca predložiti predsjednici EIB-a Nadiji Calvino za mjesto potpredsjednika, pojasnivši da je Hrvatska organizacijski u grupi u kojoj su još Slovačka i Poljska te da je “sada vrijeme za Hrvatsku”, nakon šest godina mandata potpredsjednice iz Poljske i prije toga mandata predsjednika iz Slovačke.

To će mjesto, rekao je, osnažiti položaj Hrvatske u EIB-u, banci koja je izrazito važna kao bitna investicijska poluga i na razini EU, a i globalno, posebice u Hrvatskoj.

“Mislimo da je to to najlogičniji i najprimjereniji odabir”, rekao je Plenković o predlaganju aktualnog ministra financija Primorca za potpredsjednika EIB-a.

Ćorić: Iskustvo u tri Plenkovićeve vlade

Tomislav Ćorić, koji će biti predložen za novog ministra financija, odlukom Hrvatskog sabora od 27. svibnja 2022. imenovan je viceguvernerom HNB-a.

Od lipnja 2022. član je Nadzornog odbora ESB-a te član Odbora nadzornih tijela Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.

Ćorić je prethodno u tri navrata bio ministar u Vladama Andreja Plenkovića – od 2016. do 2017. obnašao je dužnost ministra rada i mirovinskog sustava, od 2017. do 2020. bio je ministar zaštite okoliša i energetike, a od 2020. do 2022. ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Prije ministarske funkcije radio je kao docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Rođen je 17. studenoga 1979. u Metkoviću. Diplomirao je 2003. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2007. i magistrirao, a 2011. stekao titulu doktora ekonomskih znanosti.

Usavršavao se na Sveučilištu Greenwich u Ujedinjenom Kraljevstvu, iz područja monetarne politike.

Autor je i koautor većeg broja stručnih i znanstvenih radova te poglavlja u knjigama iz raznih ekonomskih područja. Nositelj je nagrade “Mijo Mirković” za znanstveni rad “Istraživanje kreditnoga kanala u Republici Hrvatskoj”

Primorac: Izdanja državnih obveznica i trezorskih zapisa namijenjenih građanima

Dosadašnji ministar Marko Primorac je u srpnju 2022. na mjestu ministra financija naslijedio Zdravka Marića.

Među njegovim najvidljivijim postignućima su uspješna izdanja državnih obveznica i trezorskih zapisa namijenjenih građanima, poznatijih kao narodne obveznice i trezorci. Tu je i ukidanje bankarske naknade za osnovni tekući račun čime je išao na ruku uglavnom umirovljenicima i građanima sa skromnijim primanjima kojima opseg bankovnih paketa nije od presudne važnosti. Podijeljene reakcije javnosti izazvalo je uvođenje poreza na nekretnine, u čemu je također aktivno sudjelovao.

Uz dužnost ministra financija, radio je i kao gostujući profesor na zagrebačkom Pravnom fakultetu na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Fiskalni sustav i fiskalna politika“, bio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora i predsjednik Revizijskog odbora Hrvatske radiotelevizije te vanjski član saborskog Odbora za financije i državni proračun.

Među ostalim, bio je i izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za financije te konzultant Svjetske banke i savjetnik predsjednice Republike za gospodarstvo.

Suradnik je ili voditelj na više od 30 stručnih i znanstvenoistraživačkih projekata iz područja javnih financija u Hrvatskoj i u inozemstvu. Kao autor i suautor objavio je četiri sveučilišna udžbenika, više od 40 znanstvenih radova te gotovo 40 stručnih članaka.

Primorac je rođen je 1984. u Zagrebu. Diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije – smjer financije, na Ekonomski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 2007. godine. Poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje financijskim institucijama“, završio je na istom fakultetu 2008. godine, kao i doktorski studij 2013. Obrazovao se i usavršavao u brojnim međunarodniim institucijama a za znanstvenoistraživački rad dobio je niz stipendija i nagrada.