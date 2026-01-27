Počela izgradnja brze ceste od Bjelovara prema Virovitici

Počela je izgradnja prve dionice brze ceste od Bjelovara prema Virovitici, a u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji prethodno je potpisan ugovor o dodjeli 82 milijuna eura bespovratnih EU-ovih sredstava za taj posao.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u Bjelovaru je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Izgradnja brze ceste DC12 Vrbovec – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska): dionica/poddionica čvor Bjelovar – čvor Bulinac – čvor Velika Pisanica“ s ravnateljem Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Draganom Jelićem i predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta Ivicom Budimirom.

Butković je nakon toga nazočio uvođenju izvođača u posao na projektu izgradnje DC12, dionica Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje, Etape 1A i 1B“ (budući čvor Bjelovar – https://maps.app.goo.gl/Ho3qigkw83D7jgQM6?g_st=am). Riječ je o projektu Hrvatskih cesta u sklopu kojeg će se izgraditi prometnica duljine 9,38 kilometara.

Butković je istaknuo da su ova brza cesta i ceste oko Splita jedine u Hrvatskoj koje su dobile EU sredstva.

“EU sve manje financira ceste, ali uspjeli smo“, poručio je ministar Butković. Naveo je i da je u izgradnju brze ceste na potezu od Vrbovca preko Bjelovara do Virovitice Vlada do sada uložila 300 milijuna eura.

Izvođač Zagorje Gradnja uveden je u posao na etapama 1A i 1B u duljini od 9,38 kilometara, od Bjelovara do čvora Bulinac. Vrijednost radova na toj dionici iznosi 45 milijuna eura, a Budimir je najavio da će za nastavak dionice do Velike Pisanice natječaj za odabir najpovoljnijeg izvođača radova biti raspisan kroz mjesec do mjesec i pol. Procijenjena vrijednost radova na dionici od čvora Bulinac do čvora Velika Pisanica iznosi 64 milijuna eura.

“Nadamo se da ćemo tijekom godine izabrati izvođača i pokriti tih nešto više od 10 kilometara od Bulinca do Velike Pisanice,” rekao je.

Na budućoj brzoj cesti Bjelovar – Virovitica nakon toga preostat će tek dionica duga 19 kilometara od Velike Pisanice do Špišić Bukovice, za koju se trenutno izrađuje projektna dokumentacija.

Ravnatelj Jelić istaknuo je da se projektima poput ovog približavaju gradovi i smanjuje vrijeme putovanja. Dodao je kako su deseci projekata s Hrvatskim cestama vrijednih gotovo milijardu eura u provedbi, a oni koji su završeni, završeni su bez nepravilnosti. Župan Marko Marušić naglasio je da je to velik iskorak u kvaliteti infrastrukture Bjelovarsko-bilogorske županije koja do sada nije imala ni metra brze ceste i teško je konkurirala većim županijama.

“Drago mi je što je Vlada prepoznala koliko je to bitno. Brza cesta pridonosi razvoju gospodarstva, sigurnijem prometu, a na kraju krajeva je i demografska mjera jer osigurava bolje uvjete života. Ovo je primjer sinergije državne i lokalne vlasti,” rekao je.

Posjet ministra Butkovića nastavlja se u Virovitici gdje će potpisati ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Integrirana mobilnost na području grada Virovitice.