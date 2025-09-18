Počeli radovi na proširenju i modernizaciji luke Martinšćica

Počeli su radovi na proširenju i modernizaciji luke Martinšćica na otoku Cresu, koji će u sljedeće dvije godine obuhvatiti produženje lukobrana, uređenje rive i novih 50 komunalnih vezova, a očekuje se da će biti završeni do kolovoza 2027., izvijestili su u četvrtak iz Županijske lučke uprave Cres.

Riječ je ulaganjima od 11,6 milijuna eura, od čega je 9,8 milijuna eura osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Program Konkurentnost i kohezija 2021.–2027., a preostali dio financira se iz državnog proračuna i Županijske lučke uprava Cres.

Radovi su počeli prošlog tjedna, nakon što su brodice uklonjene s postojećih vezova, izvođač radova je tvrtka Sun Adria, a nadzor i koordinaciju zaštite na radu obavlja Rijeka projekt.

Bolji uvjeti za katamarane

Projekt obuhvaća obnovu Fratarskog mula u dužini od 63 metara, obnovu i produženje južnog lukobrana dužine 98 metara, izgradnju novog betonskog gata te uređenje 330 metara obalne linije i rive. Uz obnovu postojećih komunalnih vezova, bit će osigurano dodatnih 50 komunalnih vezova, čime će ukupni kapacitet luke biti povećan na 121 komunalni vez.

Ravnatelj Županijske lučke uprave Cres Anton Opatić naglasio je kao će biti omogućeno sigurnije i kvalitetnije povezivanje otočnog stanovništva katamaranskom linijom prema Rijeci i okolnim otocima.

Kazao je da pri snažnijim vjetrovima valovi prodiru u akvatorij, brodice su izložene šteti, a plovila na katamaranskoj liniji često ne mogu pristati te da će se to, proširenjem i modernizacijom luke Martinšćice, trajno promijeniti jer će biti osiguran mirniji akvatorij, zaštita brodica pri jakom jugu i jugozapadnim vjetrovima.