Podravka Agri postaje jedan od najvećih proizvođača krumpira u Hrvatskoj

Nakon uspješne prošlogodišnje proizvodnje konzumnog krumpira i krumpira namijenjenog za preradu, Podravka Agri ove godine značajno povećava površine zasijane krumpirom.

Potpisivanjem ugovora o suradnji s tvrtkom Kanaan iz Donjeg Miholjca, najznačajnijim domaćim proizvođačem čipsa i drugih grickalica, površine za proizvodnju krumpira za preradu, odnosno za proizvodnju čipsa, povećavaju se na 77 hektara, a proizvodnja konzumnog krumpira širi se na 52 hektara. Zbog dobre kvalitete tla i sustava navodnjavanja, koji su ključni za uspješnu proizvodnju krumpira, cjelokupna proizvodnja bit će locirana na ratarskim površinama Belja u Baranji.

Željko Erceg, član Uprave Podravke Agri, ističe da je proizvodnja krumpira u Hrvatskoj ispod polovice vlastitih potreba što je utjecalo na odluku o povećanju proizvodnje na površinama Podravke Agri.

“Ove godine ćemo više nego dvostruko povećati površine na kojima proizvodimo konzumni krumpir, a posebno krumpir za preradu, jer smo potpisali ugovor s tvrtkom Kanaan, jednim od najznačajnijih proizvođača čipsa u regiji. Naša dosadašnja suradnja bila je vrlo uspješna i otvorila nam je put za daljnje širenje proizvodnje te uspješan plasman domaćeg krumpira koji uzgajamo na našim oranicama. Posebna prednost ovakve suradnje je blizina uzgojnog područja i tvornice za preradu krumpira, a ta sinergija potiče i razvoj cijele regije.

Krumpir ćemo saditi na lokacijama s novim sustavima za navodnjavanje kako bismo biljkama osigurali dovoljno vode u periodu intenzivnog rasta gomolja. Naši prošlogodišnji prinosi od 55 tona po hektaru prelaze prosječne prinose u zemljama koje su najveći proizvođači krumpira u EU stoga smo posebno optimistični u pogledu proizvodnje u ovoj godini”, istaknuo je Erceg.

Zvonko Popović, direktor Kanaana, ističe da je Kanaan posvećen proizvodnji čipsa visoke kvalitete i navodi:. “Naše ovogodišnje partnerstvo s Podravkom Agri izraslo je iz dugogodišnje suradnje u kojoj smo definirali ključne sorte krumpira, procese i aktivnosti na polju radi dobivanja krumpira željene kvalitete. Uzgoj krumpira u Baranji nam je posebno interesantan zbog blizine naše tvornice do koje krumpir s polja stiže u roku od trideset minuta.“

Iznimno važan resurs Podravke Agri za proizvodnju i plasman konzumnog krumpira je specijalizirano skladište za povrće u Lipovcu ukupnog kapaciteta 5.000 tona u podnom dijelu i 4.400 box paleta u paletnom dijelu. U paletnom skladištu u Lipovcu, skladišti se cjelokupna proizvodnja konzumnog krumpira koji se plasira na domaće tržište tijekom cijele godine.