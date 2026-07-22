Podravka Agri uspješno završila žetvu ječma i pšenice

Ovogodišnja žetva ječma i pšenice na oranicama Belja, Vupika i PIK-a Vinkovci uspješno završena, uz visoke prinose i kvalitetu zrna, pri čemu je u žetvi ječma ostvaren rekordan prinos od 7,9 tona po hektaru, izvijestila je Podravka Agri.

Na više od 9.000 hektara pod ovim kulturama, kako su naveli iz tvrtke, ostvareni su vrlo visoki prinosi i kvaliteta zrna, zahvaljujući povoljnim agroklimatskim uvjetima, primjeni suvremenih agrotehničkih mjera te izvrsnoj organizaciji rada svih uključenih timova.

U žetvi ječma ostvareni su rekordni prinosi od 7,9 tona po hektaru, što je sedam posto više nego prošle godine i predstavlja novi rekord u proizvodnji ječma u kompanijama Podravke Agri.

Ovogodišnji prinosi pšenice također su iznad planiranih, uz visoke učinke kombajna po hektaru zbog čega je žetva trajala kraće i završena je u planiranim rokovima.

Član Uprave zadužen za ratarstvo Željko Erceg je istaknuo kako su kvalitetna priprema i svakodnevna tehnička podrška omogućile neometan tijek žetve.

Za ovogodišnju žetvu, kako je rekao, napravili su sve potrebne pripreme, unaprijedili logističku podršku te dodatno optimizirali radne procese. Svakodnevnim tehničkim pregledima osigurali su maksimalnu pouzdanost kombajna što je omogućilo kontinuitet rada bez većih zastoja.

Dodatno su dorađeni procesi prijema, vaganja i analize u silosima kao završni korak u žetvi, rekao je.

“Ovogodišnji rezultati potvrđuju da ulaganja u nove tehnologije, preciznu gnojidbu, zaštitu usjeva i kvalitetnu organizaciju proizvodnje donose konkretne rezultate“, istaknuo je Erceg.

Direktor silosnog poslovanja Marko Grgić kazao je kako su uskladištili više od 140.000 tona ječma i pšenice.

Tijekom vrhunca žetve dnevno su zaprimali i više od 350 kamiona, čime su u potpunosti pratili dinamiku rada na poljima i osigurali sigurno skladištenje cjelokupnog uroda, rekao je.