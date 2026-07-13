Podravka dodijelila potpore domaćim poduzetnicama za inovativne projekte

Podravka je kroz natječaj “Snaga inovacije“ Zaklade Zlata Bartl dodijelila gotovo 55 tisuća eura potpore domaćim poduzetnicama za razvoj inovativnih projekata u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Potpore su dodijeljene projektima tvrtki Alti Agro d.o.o. i Fema d.o.o. te OPG-a Ivana Košćak, s ciljem razvoja digitalnih rješenja za preciznu poljoprivredu, inovativnih prehrambenih proizvoda i održivih rješenja za poljoprivrednu proizvodnju.

Tvrtka Alti Agri d.o.o. razvija modul Variable Rate unutar postojeće platforme Vineyard Angel koji omogućuje analizu stanja vinove loze u vinogradima na razini pojedinih redova, umjesto promatranja vinograda kao jedinstvene cjeline. Na temelju prikupljenih podataka modul izrađuje varijabilne karte koje omogućuju preciznije doziranje zaštitnih sredstava i gnojiva prema stvarnim potrebama pojedinih zona vinograda. Time se smanjuje potrošnja resursa, povećava učinkovitost proizvodnje i pridonosi održivijem upravljanju vinogradima. Projekt je kroz natječaj osigurao 20 tisuća eura potpore.

Potpora u iznosu 14.040 eura omogućit će OPG-u Ivana Koščak razvoj inovativnih liofiliziranih blendova “Shake or Sprinkle“ namijenjenih kao dodatak svakodnevnoj prehrani. Projekt donosi tehnološki i konceptualni iskorak na tržištu liofiliziranog voća zbog naprednog procesa sušenja zamrzavanjem u vakuumu koji se odvija na temperaturama ispod 40°C čime se sprječava termička degradacija aktivnih tvari i zadržavaju prirodni vitamini, minerali, polifenoli i antioksidansi.

Brend Woolee, u vlasništvu Fema d.o.o., zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji transformira sirovu ovčju vunu iz ekološkog otpada u visokovrijedni biotehnološki proizvod namijenjen poljoprivredi. Investicija se odnosi na razvoj i tržišnu validaciju inovativnog ekološkog proizvoda, a kroz zakladu su dobili potporu u iznosu 19.900 eura.

“Ovim natječajem želimo potaknuti razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koji imaju za cilj rješavanje ključnih izazova industrije, ali i unapređenje procesa kroz digitalnu transformaciju. Ujedno želimo osnažiti položaj žena u gospodarstvu i poljoprivredi, a ovi projekti pokazali su izniman potencijal, inovativnost i spremnost da odgovore na stvarne potrebe tržišta. Upravo kroz ovakve inicijative nastavljamo promicati vrijednosti koje je svojim radom utjelovila Zlata Bartl – znanje, istraživanje i hrabrost u stvaranju novih rješenja“, istaknula je predsjednica Upravnog odbora Zaklade “Zlata Bartl“ i predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić.