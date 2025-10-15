Podravkina zaklada raspisala natječaj za studente “Mladi lideri”

Podravkina zaklada “Zlata Bartl” raspisala je natječaj za dodjelu studentskih stipendija u okviru programa “Mladi lideri”, za redovne studente prehrambeno-biotehnološkog, kemijskog, agronomskog, tehničkog ili srodnog usmjerenja, objavili su iz Podravke.

Pravo prijave imaju redovni studenti preddiplomskog, diplomskog ili integriranog studija prehrambeno-biotehnološkog, kemijskog, agronomskog, tehničkog ili srodnog usmjerenja, koji nisu stariji od 25 godina, ostvaruju prosjek ocjena 4,5 ili više te ne primaju drugu stipendiju. Odabrani kandidati dobit će stipendiju u iznosu od 250 eura mjesečno tijekom deset mjeseci, uz mogućnost sudjelovanja u programima umrežavanja i razmjene iskustava s ostalim stipendistima Zaklade.

Natječaj je otvoren od 15. do 31. listopada 2025. godine, do 12 sati, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na adresu: Zaklada.ZlataBartl@podravka.hr. Cilj natječaja je prepoznati, podržati i osnažiti mlade pojedince koji ostvaruju iznimne akademske rezultate te istodobno pokazuju proaktivnost, inovativnost i društvenu odgovornost, dodaje se u priopćenju.

Ta zaklada djeluje u okviru Podravke s ciljem poticanja obrazovanja, istraživanja i inovacija, njegujući naslijeđe znanstvenice Zlate Bartl, čiji je doprinos razvoju Podravke i hrvatske prehrambene industrije neizbrisiv trag izvrsnosti i predanosti znanju. Zaklada, koja je ponovo aktivirana početkom ove godine, već je provela natječaj “Snaga inovacije” kojim su dodijeljene potpore ženama poduzetnicama za inovativne projekte u prehrambenom i poljoprivrednom sektoru.