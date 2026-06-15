Podržimo održivo vraća se u rujnu s temom upravljanja promjenama

Kako upravljati promjenama i izgraditi otporan poslovni model u vremenu stalnih neizvjesnosti – to su pitanja koja će biti u središtu konferencije Podržimo održivo 2026., središnjeg poslovnog događanja o održivom poslovanju u Hrvatskoj. Konferencija se ove godine održava 9. i 10. rujna u zagrebačkoj Laubi, a organizira je Hrvatska gospodarska komora.

Promjena je konstanta u današnjem poslovanju. Istovremeno se mijenjaju tržište, regulativa, tehnologija, investicijski kriteriji i očekivanja društva. Zato održivost više nije samo pitanje usklađivanja, nego pitanje vodstva, otpornosti i sposobnosti upravljanja promjenama. Održivost je okvir za donošenje boljih odluka i vođenje transformacije.

“Činjenica je da bez vizije nema održivosti, no isto tako bez upravljanja promjenama održivost ostaje samo vizija koju nije moguće sprovesti u djelo. Kao pojedinci, organizacije i država zajedničkim snagama možemo bolje upravljati resursima, rizicima i prilikama – i upravo je to poziv konferencije svim sudionicima”, poručuje zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.

Kompleksne tranzicije traže agente promjene koji promjene vode primjerom. Riječima jednog od predavača, mnoge inovacije na sastanku uprave zvuče odlično, ali ne funkcioniraju u stvarnom svijetu jer je preveliki fokus na neposredne i vidljive trendove. Kako prijeći s reaktivnog pristupa promjenama na profitabilne inovacije orijentirane na budućnost, govorit će Sean Pillot de Chenecey, strateški i inovacijski savjetnik iz Velike Britanije, partner pri Copenhagen Institute for Futures Studies. Chenecey je stručnjak za megatrendove, scenarijsko planiranje, upravljanje rizicima i budućnost poslovanja.

Sean Pillot de Chenecey

Vodstvo u doba neizvjesnosti i strategija upravljanja rizicima tema je predavanja Larsa Sudmanna. Prema njemu veliko liderstvo počinje vođenjem samoga sebe, a neuspjeh je sastavni dio učenja. Ovaj bivši financijski direktor tvrtke Procter & Gamble u Belgiji direktor je vijeća za transformaciju u globalnom think tanku The Conference Board. Radio je s vodećim timovima iz globalnih kompanija (Microsoft, SAP, Siemens) i institucija (WHO, EU, EIB).

Jedan od krivih koraka kod osnivanja startupa je činjenica da se osnivači zaljube u ideju, umjesto u problem koji njihov proizvod treba riješiti za kupca. To će na konferenciji demistificirati Claire Lewis, poduzetnica, investitorica i stručnjakinja za razvoj održivih startup ekosustava iz Velike Britanije, koja će govoriti o održivom financiranju i inovacijama. Lewis je suosnivačica i bivša izvršna direktorica Baltic Venturesa, tehnološkog akceleratora i sindikata poslovnih anđela. Pokrenula je inicijative koje pomažu talentiranim osnivačima da izgrade održiva, skalabilna i tržišno relevantna poduzeća.

Claire Lewis

Na konferenciji će se tradicionalno nagraditi i predvodnici u održivosti u sklopu nagrada ESG rating HGK, za koje su prijave otvorene do kraja kolovoza. Drugi dan konferencije rezerviran je za finale Pitch natjecanja za hrvatska start-up i scale-up poduzeća u području održivih inovacija. Pobjednici u kategorijama osvajaju pet tisuća eura, a svi finalisti studijski posjet Švedskoj. Prijave su otvorene do kraja srpnja.

Hrvatska gospodarska komora Marketplace i ove će godine predstaviti ključne usluge i aktivnosti za jačanje konkurentnosti, održivosti i digitalne transformacije poslovnog sektora. Posjetitelji će imati priliku upoznati alate i programe kojima HGK pruža konkretnu podršku poduzećima u području ESG-a, digitalizacije poslovanja, edukacije i razvoja novih kompetencija. HGK podcast Podržimo održivo prvi put dolazi na konferenciju u live formatu. Tijekom događanja izravno iz Laube snimat će se razgovori s gostima, stručnjacima i partnerima, s fokusom na aktualne teme održivosti, ESG-a, zelene tranzicije i primjere dobrih poslovnih praksi.

Konferencija Podržimo održivo HGK vodeći je poslovni događaj o održivosti u Hrvatskoj, koji spaja strategiju, inovacije i konkretna poslovna rješenja za izgradnju otpornog i održivog poslovanja. Konferencija nije samo inspiracija – donosi alate, mreže i prilike koji poduzećima pomažu da održivost pretvore u konkurentsku prednost.

Konferenciju su podržali Erste banka kao platinasti sponzor i Generali osiguranje kao zlatni sponzor. INA i Kaufland su brončani sponzori, a prijatelji konferencije su: E.ON, Ericsson Nikola Tesla, Zagrebački holding, Croatia Airlines, Zagreb plakat i Spring+Shift. Institucionalni partneri konferencije su HBOR i Europska investicijska banka.