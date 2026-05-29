Poduzetnice dominirale među izabranim sudionicima akceleratora Pokreni nešto svoje

Philip Morris Zagreb i ACT Grupa predstavili su u HUP-u nove projekte kojima su osigurali bespovratna sredstva i mentorski program. Oni su sada dio programa Pokreni nešto svoje koji pomaže poduzetništvu s društvenim i okoličnim učinkom.

Izabrano je deset novih poduzetnika za deseti ciklus programa Pokreni nešto svoje. Riječ je o jedinstvenom akceleratoru u Hrvatskoj, koji je posvećen mikro poduzetnicima s pozitivnim društvenim i okolišnim učinkom. Na program se svake godine prijavljuje oko 300 tvrtki, a već desetu godinu provode ga Philip Morris Zagreb i ACT Grupa: Kroz njega su do sada u razvoj impact poduzetništva uložili gotovo milijun eura i stvorili više od 3,9 milijuna eura društvene vrijednosti.

Tijekom prethodnih devet godina u programu je sudjelovalo 68 tvrtki. Zanimljivo je da su 70 posto ovogodišnjih izabranika žene, koje obično čine manjinu u poduzetništvu. Predstavljeni su danas u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu, na događanju koje je okupilo organizatore, partnere, predstavnike poslovne i akademske zajednice, institucija, sudionike programa i medije.

Inovativne ideje trebaju pomoć

Ovom prilikom, Anita Letica, predsjednica Uprave tvrtke Philip Morris Zagreb, izjavila je: „Programom Pokreni nešto svoje, koji smo pokrenuli s ACT Grupom podržavamo poduzetnike koji imaju inovativne ideje, ali im za njihov razvoj trebaju konkretna financijska podrška, znanje, vidljivost i prava mreža ljudi. Kroz proteklih deset godina program je izrastao u jedinstven akcelerator za impact poduzetnike u Hrvatskoj, kroz koji su prošli brojni projekti iz različitih područja, od zdravstva do ekologije i digitalnih rješenja, koji danas uspješno posluju, rastu i stvaraju dodatnu društvenu vrijednost. Zato nam je važno da poduzetničke priče imaju prostor za daljnji rast i razvoj jer njihov uspjeh ne ostaje samo na razini pojedinog poslovanja, nego doprinose i zajednicama u kojima djeluju, a neki i izvan granica Hrvatske“.

U jubilarnoj godini program je dodatno ojačan partnerstvom s Hrvatskom udrugom poslodavaca i Ekonomskim fakultetom u Zagrebu.

Obraćajući se prisutnima, Irena Weber, generalna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca izrazila je podršku programu te naglasila: „Impact poduzetnici stvaraju novu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo kroz inovacije i održive poslovne modele te svojim radom mijenjaju društvo na bolje. HUP se priključio podršci projektu jer partnerstva poput ovoga imaju stratešku vrijednost, ona povezuju poslovnu zajednicu, institucije, akademski sektor i pojedince spremne ulagati u razvoj poduzetništva. Kada poduzetnici s potencijalom dobiju pravu priliku, znanje i podršku za rast, koristi od toga imaju i lokalne zajednice, tržište rada i gospodarstvo u cjelini“. Poduzetništvo je pokretač hrvatskog gospodarstva. Poduzetnici stvaraju novu vrijednost za hr gosd i mijenjaju društvi na bolje i zato treba dati svu moguću podršku ovakvim poduzetničkim idejama“.

Sanja Sever Mališ, dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izjavila je: „Danas dobre poduzetničke ideje moraju biti puno više od tržišno zanimljivih rješenja, one trebaju biti promišljene, održive i usmjerene na stvarne potrebe društva. Upravo zato program Pokreni nešto svoje smatram iznimno vrijednim jer prepoznaje poduzetnike u trenutku kada su im znanje, mentorska podrška i kvalitetna struktura razvoja najpotrebniji kako bi svoju ideju pretvorili u održiv poslovni model. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s ponosom se uključio kao partner programa jer vjerujemo u važnost povezivanja akademske zajednice, poduzetnika i poslovnog sektora. Takve suradnje stvaraju snažniji poduzetnički ekosustav, potiču razmjenu znanja i iskustava te otvaraju prostor inovacijama koje mogu dugoročno doprinositi razvoju gospodarstva i društva u cjelini“.

Sanja Sever Mališ, Anita Letica i Irena Weber; Foto: Pokreni nešto svoje

Prema analizi ACT Grupe svaki euro uložen u program u 2025. godini generirao 4,86 eura društvene vrijednosti kroz nova radna mjesta, razvoj inovativnih proizvoda i usluga te rješenja koja doprinose društvu i zajednici. Voditeljica podrške poduzetnicima u ACT Grupi i koordinatorica programa Pokreni nešto svoje, Ana Brigović, istaknula je: „ACT Grupa već više od 20 godina radi na tome da se izgradi put prema boljoj ekonomiji i za to trebamo osnažiti sve dionike uključene u proces i jačati kapacitete u znanju i upravljanju utjecajem te raditi s poduzetnicima. Mali i srednji poduzetnici okosnica su gospodarstva. PMZ dijeli naše vrijednosti i već deset godina pionirski podržava poduzetnike koji svojim radom stvaraju društveno dobro“.

Tko je izabran?

DHM, Marka Matijevića pruža cjelovita rješenja za upravljanje sigurnošću hrane u restoranima. Riječ je o aplikaciji koja rješava cijeli HACCP sustav i pomaže HoReCa sektoru da rade zelenije, održivije

Guiding Wave Marijana Živića razvija Word Tube, mobilnu aplikaciju koja djeci s kašnjenjem u govoru pomaže učiti riječi kroz strukturirane vizualne vježbe, razvijene upravo za neverbalnu djecu. Živić je pojasnio kako se ta djeca ponašaju kao mali roboti – čuju zvuk ali ga teško dijele na riječi. Aplikacija im tu pomaže, kako bi uz njenu pomoć progovorili prve riječi.

HrskAM Ane Matekalo proizvodi liofilizirano voće kao nutritivno vrijednu grickalicu. Ona je u suštini samo voće koje je sušeno postupkom dubokog zamrzavanja pod niskim tlakom i ništa drugo. Žele konkurirati industrijskim proizvodima koji su puni aditiva, ali i pomoći lokalnim OPG-ovima od kojih otkupljuju voće.

Kroy Kristijana Bartola razvija rješenje za modne brendove koje omogućuje optimizaciju proizvodnje i smanjenje modnog otpada već u fazi krojenja i dizajna odjevnih predmeta.

Lyzor Tx Lorene Derežanin razvija digitalne alate za bržu i učinkovitiju identifikaciju bakteriofaga u svrhu borbe protiv visokorezistentnih bakterija, odnosno bakterija otpornih na antibiotike.

Metastruct Lucije Stepinac i Dijane Malek bavi se projektiranjem i proizvodnjom topološki optimiziranih građevinskih sustava koji smanjuju potrošnju proizvodnog materijala, troškove i emisije CO₂ te pojednostavljuju gradnju.

Morning Tijane Bogdanović razvija Morning Lab granole, ukusan i funkcionalan izbor za zdrav doručak, bez rafiniranih šećera i umjetnih zaslađivača. Njezina ideja je potekla iz želje da svom djetetu osigura zdrav i nutritivan doručak bez puno šećera.

Mundomilija, Dore Marinić, razvija Neuro Tale, senzomotoričku metodu podučavanja za rani razvoj djeteta, osmišljenu tako da se može uklopiti u kurikulume vrtića.

Sweetmess Company Katarine Dumić razvija proizvode za intimnu njegu žena koji su ekološki, dermatološki dokazani i proizvedeni u Hrvatskoj.

Vincentia Denisa Mijolovića razvija digitalnu platformu za pronalazak pružatelja njege i skrbi u kući, namijenjenu starijim osobama i drugim osobama kojima je potrebna pomoć u svakodnevnom životu.

Sudionicima osigurana bespovratna sredstva i mentorski program

U ovogodišnjem ciklusu osiguran je ukupni fond od 90.000 eura, koji se raspodjeljuje na bespovratna sredstva za deset odabranih poduzetnika te šestomjesečni mentorski i edukacijski program koji poduzetnicima pomaže u razvoju poslovanja, jačanju tržišne pozicije i mjerenju društvenog učinka njihovih projekata. Cilj je da iz programa izađu s konkretnim alatima za rast i dugoročnu održivost poslovanja. Sudionicima se svake godine osigurava više od 400 sati mentorskog rada kroz individualne konzultacije, specijalizirane radionice i grupne treninge, a upravo mentorsku podršku i pristup poslovnoj mreži dosadašnji polaznici ističu kao jednu od najvećih vrijednosti programa.

Program podržava poduzeća koja su već implementirala ili razvijaju društvenu ili ekološku inovaciju te im pruža kombinaciju financijske podrške, mentorstva, edukacije, poslovnog povezivanja i medijske vidljivosti. Stručni mentori pomažu mikropoduzećima u tržišnom pozicioniranju, jačanju brenda i reputacije, te postizanju održivosti i boljih financijskih rezultata. Kroz povezivanje s alumni zajednicom i potencijalnim korporativnim partnerima, sudionicima se otvaraju nove prilike za rast i razvoj. Među alumnima programa danas su i predstavnici tvrtki prepoznatih izvan granica Hrvatske, poput ocata Cidrani i CircuitMessa Alberta Gajšaka, dok većina sudionika uspješno razvija svoje poslovanje u Hrvatskoj u područjima zdravlja, obrazovanja, kulture, turizma, prehrane, zaštite okoliša, između ostalog.