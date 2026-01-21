Poduzetnici Velike Gorice s 205,9 milijuna eura neto dobiti

Velikogorički poduzetnici u 2024. godini ostvarili su konsolidiranu neto dobit od 205,9 milijuna eura, što je rast od 22,3 posto u odnosu na godinu prije, pokazala je analiza Financijske agencije (Fina) objavljena u srijedu.

Prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u Velikoj Gorici u 2024. godini poslovalo je 2.375 poduzetnika s 23.776 zaposlenih, što je povećanje broja zaposlenih za 3,1 posto u odnosu na 2023. godinu.

Velikogorički poduzetnici u 2024. ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 3,7 milijardi eura, što je rast od 11,1 posto prema godini prije, a porasli su im i ukupni rashodi, za 10,5 posto, na 3,4 milijarde eura. S ostvarenih 3,7 milijardi eura ukupnih prihoda u 2024. godini, udio poduzetnika Velike Gorice u ukupnim prihodima Zagrebačke županije (14,5 milijardi eura) bio je 25,2 posto.

Udio poduzetnika sa sjedištem u Velikoj Gorici u 2024. godini u broju poduzetnika Zagrebačke županije bio je 20 posto, u broju zaposlenih 27,1 posto, u ukupnim prihodima 25,2 posto, u ukupnim rashodima 24,5 posto, u dobiti razdoblja 25,8 posto i u gubitku razdoblja 3,6 posto.

Grad Velika Gorica, sjedište Zagrebačke županije, među županijskim središtima je po broju poduzetnika na 8. mjestu, a na razini RH na 9. mjestu, po broju zaposlenih na 5. mjestu, prema ukupnim prihodima na razini RH je na 4. mjestu, a prema neto dobiti na 3. mjestu.

Po podacima Fine, prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Velikoj Gorici u 2024. godini iznosila je 1.341 euro i bila je 12,6 posto viša u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću obračunatu zaposlenima kod poduzetnika na području Zagrebačke županije (1.191 euro) te 14,5 posto viša od prosječne neto plaće zaposlenih kod svih poduzetnika Republike Hrvatske (1.171 euro).

Među poduzetnicima sa sjedištem u Velikoj Gorici, na prvom mjestu po visini ostvarenih ukupnih prihoda u 2024. godini (1,3 milijarde eura) bio je Lidl Hrvatska. Taj je trgovački lanac, s 3.119 zaposlenih, u 2024. iskazao i najveću dobit razdoblja u iznosu od 59,9 milijuna eura.

Druga po visini ostvarenih ukupnih prihoda u 2024. je HP – Hrvatska pošta, s 322,2 milijuna eura.