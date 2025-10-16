Poduzetnicima u pekarskoj djelatnosti porasli prihodi i dobit

U Hrvatskoj su prošle godine u djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, poslovala 944 poduzetnika, a ostvarili su milijardu eura konsolidiranih prihoda ili 9,5 posto više nego godinu ranije, dok je konsolidirana dobit iznosila 58,3 milijuna eura, što je rast od 9,8 posto.

Prema podacima Financijske agencije (Fine) iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, lani je u Hrvatskoj u toj djelatnosti bilo registrirano 15.289 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 4,3 posto.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača u 2024. godini iznosila je 883 eura, što je za 16,3 posto više u odnosu na godinu prije te za 24,6 posto manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (1.171 euro).

Ukupni prihodi pekara ostvareni u 2024. godini iznosili su milijardu eura, što je povećanje za 9,5 posto u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. U istom razdoblju, poduzetnici su zabilježili i povećanje ukupnih rashoda za 8,9 posto, na 949,1 milijun eura.

Tako je ostvaren pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 58,3 milijuna eura, što je 9,8 posto više u odnosu na 2023. godinu. Od ukupnog broja poduzetnika u promatranoj djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 677 ili 71,7 posto.

Izvoz poduzetnika u toj djelatnosti lani je iznosio 79,8 milijuna eura, što je 14,2 posto više u odnosu na 2023., a uvoz je porastao za 23,1 posto, na 34,3 milijuna eura. Trgovinski saldo iznosio je 45,5 milijuna eura i za 8,3 posto je veći u odnosu na prethodnu, 2023. godinu.

Mlinar prvi po ukupnim prihodima i dobiti razdoblja

Među 944 poduzetnika u djelatnosti proizvodnje kruha; proizvodnje svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača, najveće ukupne prihode ostvario je Mlinar, u iznosu od 163,9 milijuna eura, što je 16,1 posto udjela u ukupnim prihodima promatrane djelatnosti.

Mlinar je ostvario i najveću dobit razdoblja u iznosu od devet milijuna eura, a zapošljavao je i najveći broj radnika, njih ukupno 2.030, kojima je u 2024. godini obračunata prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 1.059 eura.

Druga po ostvarenoj dobiti razdoblja je Pekara Dubravica, s 5,6 milijuna eura.

Drugi po visini ukupnih prihoda u 2024. godini je Pekar Tomo iz Vinkovaca sa 66 zaposlenih i ostvarenih 58,1 milijun eura ukupnih prihoda. Ta je tvrtka i najveći izvoznik 36,4 milijuna eura.