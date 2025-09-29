Poduzetnicima u turizmu u 2024. rasli prihodi i još više dobit

U Hrvatskoj je u 2024. u djelatnostima pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane poslovalo 14,2 tisuće poduzetnika koji su ostvarili ukupno 7,1 milijardu eura ukupnih prihoda ili 13,4 posto više nego u 2023., dok im je ukupna neto dobit porasla za 58,5 posto, na 517 milijuna eura, podaci su Fine.

Financijska agencija (Fina) objavila je u ponedjeljak te podatke iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, kao i svake godine, objavila povodom Svjetskog dana turizma (27. rujna), pri čemu usporedba njihovih podataka pokazuje da je u 2024. u toj djelatnosti poslovalo oko 500 poduzetnika više nego u 2023.

Zaposlenih je u 2024. kod svih poduzetnika bilo gotovo 91 tisuću, što je za 8,6 posto više nego u 2023., a njihova prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 1.046 eura ili 12,8 posto više u odnosu na 2023. i 10,7 posto manje od prosječne plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini cijele Hrvatske, koja je lani iznosila 1.171 euro.

Porast ukupnih prihoda na 7,1 milijardu eura u 2024. je pratio i porast ukupnih rashoda na 6,5 milijardi eura ili za 10,9 posto.

Poduzetnici u ugostiteljstvu i turizmu u 2024. su, po podacima Fine, ostvarili ukupnu dobit od 740,1 milijun eura te 223,2 milijuna eura gubitka, pa je ukupna neto dobit iznosila 516,9 milijuna eura, što je za 58,5 posto više nego u 2023. kada je iznosila 326,2 milijuna eura. Iz Fine navode pritom i da je gubitak u 2024. u toj djelatnosti smanjen za 34,5 posto u odnosu na 2023.

Jedan od rijetkih pokazatelja Fine u poslovanju tih poduzetnika koji je u 2024. bio u padu u odnosu na 2023. su njihove bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu, koje su bile manje za 4,2 posto i iznosile 395,7 milijuna eura.

I dalje najviše poduzetnika i zaposlenih u Zagrebu

Prema sjedištu poslovanja, u djelatnostima pružanja smještaja, pripremi i usluživanja hrane najviše poduzetnika i u 2024. bilo je na području Grada Zagreba, njih nešto više od 3.200, zatim slijedi Splitsko-dalmatinska županija s njih nešto više od 2.300, dok su Istarska i Primorsko-goranska županija po tom broju vrlo slične odnosno tamo je sjedište imalo po nešto više od 1.400 takvih poduzetnika.

U Gradu Zagrebu je bilo i najviše zaposlenih kod poduzetnika u toj djelatnosti, više od 22,7 tisuća, a slijede Istarska s njih 15,7 tisuća te Splitsko-dalmatinska županija s više od 12,8 tisuća zaposlenih.

Valamar s najvećim ukupnim prihodima, a Plava laguna s najvećom dobiti

Po ukupnim prihodima u 2024. nije bilo promjena među najjačim tvrtkama, pa je tako na prvom mjestu Valamar Riviera s 331 milijunom eura, dok je na drugom tvrtka Maistra s 244,6 milijuna eura.

Na trećem je mjestu u 2024., kao i u 2023., bila tvrtka Globalna hrana s ukupnim prihodom od 232,8 milijuna eura, ujedno i jedina ne-hotelijerska tvrtka među prvih deset, dok je četvrta Plava laguna s 225,6 milijuna eura ukupnih prihoda, a peta tvrtka Imperial Riviera sa 114,1 milijunom eura.

Po ukupnim prihodima u prvih deset su još i Arena Hospitality Grupa, Sunce hoteli, HUP-Zagreb te Jadranski luksuzni hoteli i Jadranka turizam.

Najveću dobit razdoblja ostvarila je, pak, Plava laguna, 57,2 milijuna eura, s 32,7 milijuna eura slijedi Maistra te sa 25,9 milijuna eura i 25,4 milijuna eura Valamar i Globalna hrana, dok su druge tvrtke u top deset imale dobit nižu od 20 milijuna eura.