Poduzetnički exit u Hrvatskoj: Polovica vlasnika tvrtki nema plan

U Europskoj uniji oko 450.000 malih i srednjih poduzeća svake godine prolazi kroz prijenos poslovanja, no trećina njih taj proces ne provede na odgovarajući način, čime se ugrožava oko 600.000 radnih mjesta.

Kako taj proces izgleda u praksi u Hrvatskoj, bila je tema konferencije “Od prijenosa do rasta – prijenos poslovanja obiteljskih tvrtki kao poluga za nove investicije i financiranje razvoja?“ održane na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, u organizaciji CEPOR-a (Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća), Hrvatske udruge poslodavaca, Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Kluba poduzetnika seniora SENTOR, Centra za poduzetništvo Osijek, Poduzetničkog inkubatora BIOS, Tehnološkog parka Vinkovci i BKS Bank.

Tijekom konferencije predstavljeni su rezultati Business Transfer Barometra Hrvatska o tome koliko je domaćih tvrtki, u odnosu na prvo takvo istraživanje iz 2015., uspješno prošlo kroz prijenos vlasništva, koliko ih se ugasilo te koji su bili najčešći razlozi neuspjeha. U razdoblju od 2014. do 2025. godine ugašeno je više od 3 tisuće poduzeća koja su zapošljavala više od 20 tisuća zaposlenih. Gotovo 80% poduzeća čiji su vlasnici 2015. godine imali 55 i više godina i dalje je aktivno, a u 40% njih došlo do promjene vlasničke strukture, najčešće (u 77% slučajeva) prijenosom vlasništva na drugu fizičku osobu. U preostalih 60% poduzeća nije bilo promjene vlasništva, a prosječna dob njihovih vlasnika sada je 72 godine.

Ova skupina koju čini više od 7 tisuća poduzeća s gotovo 60 tisuća zaposlenih i ukupnim prihodima većim od 9 milijardi eura, predstavlja posebno rizičnu skupinu poduzeća zbog izostanka pravovremenog planiranja prijenosa poslovanja. Primarno istraživanje u sklopu Business Transfer Barometra obuhvatilo je 204 vlasnika poduzeća koji imaju 55 i više godina. Među ispitanicima, 65% su bili muškarci, a 35% žene, prosječne starosti 62 godine.

“Ovo je važna tema za poduzetničku zajednicu i zato sam ponosna što je HUP i tada, prije 10 godina, kao i sada, prepoznao da treba dati podršku ovoj inicijativi. Cilj svakog poduzetničkog eko-sustava je izgraditi mjere ili platformu koja će pomoći poduzetnicima da prođu kroz tranziciju tj. prijenos poslovanja kada, iz bilo kojeg razloga, više ne mogu ili neće upravljati poduzećem. Svako rješenje je bolje nego da se poduzeće zbog toga ugasi. Pokrenuti poduzeće ispočetka skuplje je i rizičnije nego pronaći rješenje za poduzetnika koji odlazi“ istaknula je Anny Brusić, direktorica Udruge malih i srednjih poduzetnika u HUP-u.

Sunčica Oberman Peterka, dekanica Ekonomskog fakulteta u Osijeku navela je: “Ekonomski fakultet u Osijeku već je dugi niz godina aktivan u razvoju poduzetničkog eko-sustava, sudjeluje u istraživanjima o poduzetništvu te nudi obrazovne sadržaje iz poduzetništva u studijskim programima i programima cjeloživotnog učenja. Na Fakultetu od 1998. godine djeluje UNESCO katedra za poduzetničko obrazovanje. Tema prijenosa poslovanja prirodan je dio obrazovanja za poduzetničku karijeru, stoga nam je logično biti partner u ovom istraživanju i domaćin ovog događaja. Svjesni uloge Fakulteta u razvoju regionalnog gospodarstva, aktivno sudjelujemo u podizanju razine svijesti o važnosti pravovremenog planiranja prijenosa poslovanja, edukaciji i mentorskoj podršci poduzetnicima, ali i u oblikovanju konkretnih preporuka usmjerenih prema kreatorima politika.”

Uspješan exit znači odabrati optimalni model prijenosa za vlasnika, obitelj i poduzeće, no većina poduzetnika i dalje ne uzima u obzir sve mogućnosti. “Odluka o prijenosu poslovanja najvažnija je i najsloženija odluka u karijeri poduzetnika. Iako se razumijevanje važnosti pravovremenog planiranja prijenosa poslovanja povećava, Business Transfer Barometar 2025 pokazuje da i dalje gotovo polovica poduzetnika nema razrađen plan prijenosa, a samo 7% ima o tome pisani dokument. Rezultati također pokazuju značajne promjene u modelima upravljanja: sve je više multigeneracijskog i timskog vodstva, a poduzetnici otvorenije razmatraju prijenos upravljačkih funkcija na osobe izvan obitelji ili prodaju poduzeća“, rekla je Mirela Alpeza, direktorica CEPOR-a i redovita profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Rezultati istraživanja pokazuju da 19% poduzetnika razmatra prodaju poduzeća kao svoju izlaznu strategiju (u odnosu na 6% iz 2015.), raste i otvorenost prema prijenosu poslovanja na zaposlenike, a istraživanje ukazuje i na posebnu ulogu poduzetnica: češće vode mikro poduzeća, češće nasljeđuju obiteljski biznis i u procesu prijenosa oslanjaju se na stručnjake, dok su financijski manje osigurane u slučaju neplaniranog povlačenja.

“Zatvaranje poduzeća ili odgađanje donošenja odluke o tranziciji poslovanja ne bi smjele biti prihvatljive opcije kada se poduzetnici povlače u mirovinu. Iako svijest o važnosti planiranja prijenosa poslovanja raste i u Hrvatskoj, izazovi poput izostanka pravovremenog planiranja prijenosa poslovanja, nedostatka odgovarajuće savjetodavne podrške (naročito za mikro poduzeća) i slabe informiranosti vlasnika i dalje postoje“, istaknula je Petra Mezulić Juric, docentica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

U sklopu konferencije održan je panel “Koga vlasnik treba za stolom kad priprema rast i prijenos poslovanja“, kojim je moderirala Josipa Hren iz Meliora Finance Advisory, a sudjelovali su Alma Krpan, Krpan Consult, Tvrtko Sebenji, Remix, Damir Borovac, Dea Lens Project, Nikola Nikšić, Konter Savjetovanje i Vladimir Nol, Forvis Mazars.

O svojem iskustvu osnivača koji je prodao vlastitu tvrtku govorio je Ante Mandić, osnivač tvrtke IN2, a kako profesionalizirati poslovanje i izgraditi organizaciju koja funkcionira, predstavio je Hrvoje Bogdan iz Adizes SEE. Istaknuta je i važnost mentorske podrške u procesu tranzicije i drugim poduzetničkim izazovima, a Ante Mandić prezentirao je podršku u procesu prijenosa poslovanja i drugim poduzetničkim izazovima, koju pružaju pro bono iskusni, mahom umirovljeni poduzetnici okupljeni u udrugu Klub poduzetnika seniora SENTOR.

“U trenutku kada velik broj hrvatskih poduzetnika ulazi u fazu međugeneracijskog prijenosa poslovanja, otvara se jedno od ključnih pitanja za budućnost domaćeg gospodarstva: kako osigurati kontinuitet, daljnji rast i novu investicijsku snagu tvrtki koje su desetljećima stvarale vrijednost u svojim zajednicama. Upravo zato BKS Bank podržava konferenciju ‘Od prijenosa do rasta’, jer znamo da uspješan prijenos poslovanja nije samo pitanje vlasničke tranzicije, već i strateški trenutak daljnje profesionalizacije, novih ulaganja i dugoročne održivosti poduzeća.

Kao partner koji snažno podupire regionalni razvoj i poduzetništvo BKS Bank podrška je poduzetnicima u svim fazama njihova razvoja, od generacijske tranzicije do financiranja novih razvojnih ciklusa, redovnog poslovanja i investicija. Pri tome posebno značajnim smatramo razgovor struke, financijskog sektora i poduzetnika, kakav ova konferencija otvara danas u Osijeku”, naglasio je Danko Šinka, direktor BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska.