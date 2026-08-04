Pogon za preradu litija u Gospiću mora na procjenu utjecaja na okoliš, evo što kaže ulagač

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Forbes Hrvatska 4. kol 2026. 16:06
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Nuklearni fizičar i kemičar Aleksandar Devčić

4. kol 2026. 16:06

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje kojim je odlučeno da se za planirani pogon za preradu litija u Gospiću mora provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Ministarstvo navodi kako su razlozi zbog kojih je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš mogući utjecaj kemijsko-industrijskog postrojenja na vodni okoliš.

“Predmetni zahvat po svojoj naravi predstavlja kemijsko-industrijski proces u kojem se koriste i nastaju značajne količine lužnatih otopina i čvrstih nusprodukata, uz kontinuirano odvijanje procesa i manipulaciju velikim količinama sirovina i međuproizvoda.

Takve aktivnosti same po sebi nose povećani rizik za vodni okoliš, osobito u kontekstu mogućih nekontroliranih ispuštanja, curenja ili izvanrednih događaja. Ovaj rizik je dodatno naglašen činjenicom da se zahvat planira na područu krša, koje karakterizira visoka propusnost, brza infiltracija i izrazita ranjivost podzemnih vodonosnika, pri čemu i manji incident može rezultirati značajnim i teško reverzibilnim posljedicama za kakvoću voda”, stoji između ostalog u rješenju.

Također je utvrđeno da za projekt nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ličko-senjska županija još je 7. studenoga 2024. godine provela prethodnu ocjenu i utvrdila da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

“Za predmetni zahvat, u vrijeme kada građevina još nije bila izvedena, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije, proveo je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te je 7. studenoga 2024., uz prethodno pribavljeno mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode ovoga Ministarstva, donio Rješenje kojim je zahvat, ‘Poslovna građevina – pogon za preradu litijeve sode’ prihvatljiv za ekološku mrežu.”

Devčić: “Nadamo se da ćemo uskoro pokrenuti proizvodnju”

Rješenje Ministarstva komentirao je za Forbes Hrvatska Aleksandar Devčić, osnivač i direktor Jedro DS Innovation d.o.o.

“Zaprimili smo rješenje Ministarstva i trenutačno ga detaljno analiziramo unutar kompanije. Drago nam je što je odluka donesena u relativno kratkom roku i što možemo nastaviti s daljnjim koracima. Nadamo se kako ćemo uskoro ispuniti sve zahtjeve regulatornih mjera te pokrenuti proizvodnju, čime će se Hrvatska uvrstiti na kartu ključnih lokacija za strateške materijale u okviru Europske unije. Kao i dosad, naš projekt namjeravamo razvijati u potpunosti u skladu sa zakonom, sukladno napucima svih nadležnih državnih tijela te u dijalogu s građanima Gospića, za koji smo uvijek otvoreni.”

Kako je ranije rekao Devčić, u pogonu se neće reciklirati baterije niti obavljati druge ekološki osjetljive radnje, već će se isključivo prerađivati litijev karbonat koji će iz inozemstva dolaziti kao pripravljena sirovina.

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