Poljoprivreda, hrana i ambalaža predstavit će se na tri objedinjena sajma na Zagrebačkom Velesajmu

Zagrebački velesajam najavio je održavanje tri sajma koji pokrivaju područja poljoprivrede, hrane, ambalaže i grafike.

Zagrebački velesajam u periodu od 4. do 7. prosinca bit će domaćin tri sajma. To su CroAgro, Sajmovi hrane i zdravog življenja te Modernpak & Intergrafika. Te tri manifestacije s više od 360 izlagača održat će se u šest paviljona na više od 14.600 četvornih metara.

Peto izdanje sajma CroAgro održava se uz slogan – sajam kakav poljoprivreda zaslužuje. Direktorica Zagrebačkog velesajma Renata Suša istaknula je kako će na njemu biti prisutni vodeći brendovi iz područja poljoprivredne mehanizacije. Osim stranih tvrtki kao što su Massey Ferguson, John Deer,Deutz Fahra i drugih, na sajmu će biti prisutni i hrvatski proizvođači poljoprivredne mehanizacije. Voditelj sajmova Damir Pavlek rekao je da će upravo njih pokušati učiniti što vidljivijima. Neki od njih su Megametal, Čalopek, Leško i Strojometal Faić.

Posebna atrakcija za posjetitelje bit će izložba oldtimer traktora u organizaciji Oldtimer kluba Turopolje.

Konferencija o radnoj snazi u poljoprivredi

U sklopu CroAgra održat će se i konferencija “Održiva radna snaga, put ka učinkovitoj poljoprivredi”. Njom se nastoji odgovoriti na gorući problem nedostatka kvalificirane radne snage u poljoprivrednom sektoru, nudeći platformu za pronalaženje konkretnih rješenja. Namijenjena je širokom spektru dionika, od poslodavaca u poljoprivrednom, šumarskom i prerađivačkom sektoru, preko poslovnih stručnjaka i agencija za zapošljavanje do akademske zajednice, studenata i učenika.

Sajmovi hrane i zdravog življenja održat će se po 14. put. Riječ je o nacionalnom događanju s posebnim naglaskom na promociju lokalnih i kvalitetnih proizvoda.

Degustacije, bezglutenska prehrana, promocija sireva…

U sklopu sajma održat će se 2. SirFest koji promovira autohtone i nagrađivane sireve. Poseban naglasak stavljen je na bezglutensku prehranu. Održat će se i kulinarski događaj Desert Twist na kojem će se natjecati gastro influenceri. Oni će pripremati hranu prema receptima kuharice “Volim svoju županiju”.

Sajmovi hrane prilika su i za degustaciju široke palete proizvoda te povoljnu blagdansku kupnju. Održat će se i predavanja različite tematike.

Sajmom Modernpak i Intergrafika ovorit će se prostor ambalažerima, proizvođačima strojeva za pakiranje, tiskarskih strojeva te predstavnicima grafičkog dizajna i softverskih rješenja. Ovo događanje nastavak je na 31. izdanje Modernpaka i 26. izdanje Intergrafike.

Vlasta Ranogajec iz Grada Zagreba istaknula je neke od projekata Grada koji su vezani uz poljoprivredu i prehranu. To su pilot projekt ekološke hrane koji se provodi u 31 osnovnoj školi, ekološka tržnica na Jarunu, kvartovske manifestacije za proizvode s dodanom vrijednošću i sustav potpore u poljoprivredi.